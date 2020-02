Silvia Provvedi rivela: “Aspetto una femminuccia. Corona? Provo solamente tristezza”

Silvia Provvedi, ospite alla trasmissione Verissimo, ha voluto parlare per la primissima volta in televisione della sua maternità e in esclusiva ha rivelato il sesso del suo primo figlio che nascerà, salvo imprevisti, nel mese di giugno 2020:

“Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!”.

Alla conduttrice Silvia Toffanin la cantante ha rivelato: “Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”.

Dando uno sguardo al passato, in merito sopratutto alla storia con Corona, Silvia confida: “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa”.

