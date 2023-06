Silvio Berlusconi 86 anni è morto, il funerale quando si terrà?

Era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti sulla leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffriva da tempo, ma i suoi valori non erano migliorati e la situazione si era aggravata. Il fratello Paolo e i figli sono arrivati questa mattina all’Ospedale San Raffaele di Milano. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dagli ambienti politici italiani e internazionali (e non solo), tra cui un telegramma di Valdimir Putin: “Per me era un vero amico”. Era un combattente”, ha detto Giorgia Meloni. Il feretro si trova nella Villa San Martino di Arcole. Per motivi di sicurezza, non sarà allestita una camera ardente nello Studio 20 di Mediaset a Kerno Monzese, dove è stato presentato per la prima volta, ma nell’Alcole, esclusivamente per la famiglia.

Silvio Berlusconi (1936-2023)

Silvio Berlusconi è morto oggi alle 9.30 all’Ospedale San Raffaele di Milano. L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, aveva 86 anni. I suoi funerali si svolgeranno mercoledì in Cattedrale a Milano.

Ultimo messaggio.

“Oggi celebriamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, di abnegazione, di sacrificio e di instancabile servizio per garantire la pace e la sicurezza in Italia e all’estero.

In questo importante ricordo, invio le mie più sentite congratulazioni al Comandante Teo Luzi e a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, insieme alla mia più profonda gratitudine per l’encomiabile servizio svolto a tutela delle loro comunità negli ultimi due secoli”. Lo aveva scritto sul suo profilo Instagram solo una settimana prima. Di certo, nemmeno lui avrebbe potuto prevedere la repentinità della situazione. Chiaramente, il post è stato “inondato” di messaggi di cordoglio da questa mattina.