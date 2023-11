Simona Ventura e Giovanni Terzi, fissata la data del matrimonio

Ospiti nella trasmissione Bella Ma’, condotta da Pierluigi Diaco, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno raccontato la loto storia d’amore, con un accenno alle nozze. La coppia si è divertita nel narrare alcuni episodi sulla loro relazione, aneddoti simpatici che hanno condiviso nel salotto di Diaco.

Quando ci sarà il matrimonio: il presentatore insiste nel chiedere

Simona Ventura e il futuro sposo Giovanni Terzi su insistenza del presentatore hanno fatto sapere che il matrimonio ci sarà e avverrà nel 2024, ma non hanno comunicato la data. Hanno confidato, in sincerità, che loro conoscono la data, ma non sono pronti a comunicarla pubblicamente, perché già altre due volte lo hanno fatto e poi accadeva sempre di tutto. Testuali parole della coppia.

Questa volta, infatti, tra una risata e uno sguardo di complicità tra loro, Simona Ventura e il fidanzato Giovanni Terzi faranno sapere la data solo tre mesi prima del giorno destinato al fatidico “sì”. Simona Ventura ha chiuso il discorso, informando il presentatore che sarà invitato e di preparare quindi un bel vestito.

Giovanni Terzi e Simona Ventura: come si sono incontrati

Durante l’intervista si sono lasciati andare alle confidenze, tra cui, su come si sono conosciuti, durante una cena a casa di conoscenze comuni, da quel momento è nato tutto. Umberto Brindani direttore del settimanale Gente, insieme alla moglie, li ha invitati entrambi a casa per una serata tra amici, chiedendo ad ambedue, se la presenza dell’altro fosse gradita. Non ci sono state remore da parte di nessuno di loro e la serata è trascorsa tranquilla e in modo piacevole. Accadeva nel 2018.

La loro unione è diventata così importante da decidere di sposarsi, anche se provengono tutti e due da relazioni del passato che li hanno delusi. Su Terzi non si sapeva molto prima del suo fidanzamento con la conduttrice Simona Ventura. É un giornalista con un’importante esperienza lavorativa, ma non amava i riflettori. Iniziando la relazione con un personaggio pubblico e amato dal pubblico come la Ventura, inevitabilmente, l’attenzione si è accesa anche sulla sua figura. Al momento la coppia è alle prese con l’avventura su Rai 1. Sono, infatti, protagonisti della trasmissione Ballando con le stelle 2023 condotto da presentatrice Milly Carlucci.