Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno passando una quarantena serena cercando di conoscersi sempre più.

“Siamo insieme con i nostri figli e ci amiamo più di prima. Questa è una convivenza forzata come non si vede neanche nei reality: qui non è l’isola dei famosi è la casa della quarantena un momento per stare tutti insieme considerato che quando si lavora ci si vede pochissimo”.

