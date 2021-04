Simone Gianlorenzi: chi è il marito di Stefania Orlando? Biografia, carriera, curiosità

Stefania Orlando è una famosa conduttrice televisiva, conosciuta da molti per essere stata compagna e moglie dell’attore Andrea Roncato. I due, si sono separati nel 1999, pur rimanendo in ottimi rapporti. Da circa 12 anni, Stefania è legata al musicista Simone Gianlorenzi, di ben 10 anni più giovane. Stefania e Simone si sono sposati nel 2019.

Chi è Simone Gianlorenzi

Nome: Simone Gianlorenzi

Data di nascita: 27 Gennaio 1976

Età: 44 Anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Musicista

Luogo di nascita: Orvieto

Profilo Instagram ufficiale: @simonegianlorenzi

Biografia

Simone Gianlorenzi è un musicista famoso, in Italia e all’estero. Nasce a Orvieto, il 27 gennaio del 1976. I suoi genitori sono proprietari di una gioielleria a Orvieto. Sin da bambino non ha mai nascosto la sua passione per la chitarra, che inizia a suonare sin da piccolo e nel 1997 inizia la sua carriera artistica.

Vita Privata e Matrimonio con Stefania Orlando

Su Simone Gianlorenzi non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Tutto ciò che si conosce è legato alla sua carriera alla sua relazione con Stefania Orlando. I due si sono fidanzati nel 2008 e, nonostante l’importante differenza d’età (lui ha 10 anni meno di lei), non si sono mai lasciati. Sono una coppia molto affiatata, si sono sposati nel 2019 e non hanno figli.

Carriera

Chitarrista, compositore, insegnante ed arrangiatore. Vanta collaborazioni artistiche di grande livello, con Anastacia, Anna Oxa, Gemelli Diversi, Biga e tanti altri. La sua passione per la chitarra, coltivata sin da piccolo, segna l’esordio della sua carriera nel 1997. Tocca un pò tutti i generi musicali: rock, jazz, blues, ecc. Il suo talento lo porta a non avere confini e la sua carriera trova riscontro sia in Italia che all’estero. Conosce molti artisti famosi e ha la possibilità di suonare al loro fianco e di aprire molti concerti di successo. Simone ha partecipato allo show di Rai Uno Parlami d’amore nella prima serata di sabato 13 febbraio.