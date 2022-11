Sintomi appendicite: adulti, bambini, come riconoscerla

Un dolore addominale insopportabile, una leggera febbre, vomito e diarrea: questi sono solo alcuni dei sintomi tipici dell’appendicite, un’infiammazione che interessa l’appendice, organo dalla forma di sacchetto allungato che si trova nell’area della pancia, in basso a destra.

Solitamente l’infiammazione di quest’organo – la cui utilità all’interno del nostro organismo è tutt’ora da comprovare – può risolversi senza particolari conseguenze, a patto però di essere diagnosticata in tempo. Quando l’infiammazione dell’appendice, però, diventa così importante da perforare l’organo stesso, possiamo incorrere nel rischio di peritonite, una condizione potenzialmente letale per adulti e bambini.

Approfondisci su: ExpoCamper

Cause appendicite

Perché si manifesta l’appendicite? La patologia è provocata da un’ostruzione a carico del lume (la cavità interna dell’organo) di un corpo estraneo (feci, batteri, muco, talvolta anche tumori). Tale ostruzione non può essere eliminata dall’uso di antibiotici, che possono solamente mascherare l’insorgenza dell’infiammazione.

All’interno del lume l’ostruzione provoca un ristagno di muco e batteri naturalmente presenti nell’appendice, nonché la formazione di pus. E’ necessario intervenire tempestivamente prima che l’appendicite degeneri.

La patologia si manifesta in genere negli adulti e nei bambini di età superiore ai quattro anni.

Appendicite sintomi

I sintomi tipici dell’appendice infiammata sono pressoché i medesimi negli adulti e nei bambini. Nei minori di età compresa tra i due e i tre anni è importante rilevare l’ordine dei disturbi correlati all’infiammazione. Il dolore è il sintomo predominante nei più piccoli, che spesso hanno difficoltà a specificare l’origine del loro disagio fisico.

Appendice infiammata sintomi

Dolore addominale (sintomo iniziale). Dolori o crampi all’addome possono manifestarsi partendo dall’area ombelicale o dallo stomaco, diffondendosi successivamente nella zona destra dell’addome, in basso, dove si trova l’appendice . Talvolta, invece, il dolore parte dalla zona appendicolare, oppure si riscontra in tutto l’addome, in caso di peritonite. Lo stadio iniziale del dolore appendicite si incrementa nelle successive 24 ore, sino a sentire un fastidio lancinante in caso di tosse, starnuti, movimenti;

(sintomo iniziale). Dolori o crampi all’addome possono manifestarsi partendo dall’area ombelicale o dallo stomaco, diffondendosi successivamente nella zona destra dell’addome, in basso, . Talvolta, invece, il dolore parte dalla zona appendicolare, oppure si riscontra in tutto l’addome, in caso di peritonite. Lo stadio iniziale del si incrementa nelle successive 24 ore, sino a sentire un fastidio lancinante in caso di tosse, starnuti, movimenti; Dolore alla gamba destra ;

; Disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, stipsi o diarrea, difficoltà nell’eliminazione dei gas intestinali);

(nausea, vomito, stipsi o diarrea, difficoltà nell’eliminazione dei gas intestinali); Senso di inappetenza ;

; Lieve febbricola o, in caso di peritonite, febbre alta ;

o, in caso di peritonite, ; Gonfiore addominale ;

; Senso di malessere generale.

La diagnosi di appendicite si effettua tramite test specifici, a partire dall’anamnesi generale del paziente. Il medico, una volta riscontrati i sintomi tipici, prescrive un semplice emocromo. Dalle analisi del sangue di un bambino o un adulto affetto da appendicite si riscontrerà un numero elevato di globuli bianchi, segno della presenza di un’infezione.

Un’ecografia – e in casi particolari, anche una TAC – servirà a confermare l’infiammazione appendice.

Terapia e prevenzione

La terapia dell’appendicite è spesso “risolutiva”. Un approccio chirurgico, tramite classica incisione o in laparoscopia, è in generale l’opzione prediletta dai medici, specialmente nei bambini che, seguendo scrupolosamente i consigli dei chirurghi, in genere si riprendono dopo circa 2-4 settimane.

Altra opzione, meno invasiva, consiste nel “congelare” l’appendice tramite cura antibiotica. Tale approccio, tuttavia, non risolve definitivamente il problema.

Come possiamo scongiurare il rischio di appendicite in grandi e piccini? L’alimentazione e l’assunzione di uno stile di vita sano giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’infiammazione. Via libera, quindi, a una dieta variegata ricca di fibre, acqua (utili per scongiurare la stipsi, una delle probabili cause dell’appendicite), frutta e verdura. Il cibo va masticato lentamente; è fondamentale, inoltre, svolgere una quotidiana e moderata attività fisica.