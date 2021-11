Sissi Amici 21: chi è, nome vero, X Factor, testo Come come

Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, è una giovane cantautrice entrata due settimane fa nella scuola di Amici 21. Sissi si era presentata come sfidante ma, alla fine, è entrata occupando un banco in più nella scuola. Vista la modalità con la quale è diventata un’alunna della scuola, le è stata data la possibilità di scegliere il professore con cui studiare, e la sua scelta è ricaduta sulla professoressa Lorella Cuccarini. Per chi avesse l’impressione di averla già vista es sentita cantare, è assolutamente così, Sissi infatti non è nuova nel mondo dei talent. Sissi aveva già partecipato a X Factor, arrivando fino agli Home Visit.

Sissi Amici 21- dettagli informazioni

Nome: Silvia

Cognome: Cesana

Nome D’Arte: Sissi

Anno di nascita: 1999

Età: 22 anni

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Merone (Como)

Profilo Instagram ufficiale: @sissi.music

Sissi Amici 21 chi è, età

Silvia Cesana, conosciuta come Sissi, classe 1999, nasce in provincia di Como. Silvia, infatti, è una ragazza piuttosto riservata, per questo non abbiamo molte informazioni su du lei, se non la sua passione per la musica.

Sissi Amici 21

Sissi Amici 21 instagram

Il profilo instagram di Sissi vanta oltre 37 mila followers, nonostante siano state pubblicate solo due foto. Sicuramente, l’altro numero di follower è dovuto alla sua partecipazione al talent di Canale 5.

Sissi Amici 21 testo Come come