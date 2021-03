Skincare routine e l’importanza delle maschere viso

Per prendersi cura correttamente della pelle del viso è importante seguire una Skincare Routine ben precisa ed utilizzare i prodotti migliori che offre il mercato. Il primo passo per la skincare routine riguarda la detersione che ci aiuta ad eliminare le impurità. Per fare ciò è fondamentale utilizzare prodotti a base ipoallergenica oppure con basse concentrazioni di agenti schiumogeni. Il consiglio degli esperti è infatti quello di detergere senza aggredire la pelle in modo da apportare benefici alla grana e all’equilibrio stesso delle cellule epiteliali. Per cui via libera a latte detergente, prodotti a base oleosa o cremosa non aggressivi.

Altro fattore da non sottovalutare è quello di eliminare il trucco a fine giornata. Il consiglio è di utilizzare un prodotto bifasico che combina due tipi di soluzioni, generalmente una acquosa e una oleosa che opportunamente miscelate andranno applicate su dischetti di cotone.

Ovviamente è molto importante esfoliare la pelle con peeling con microgranuli naturali o con alfa-idrossiacidi ovvero acidi derivanti per lo più dalla frutta con azione esfoliante. Si tratta di un passaggio fondamentale che va fatto una volta a settimana per non stressare eccessivamente la pelle.

Dopo questi passaggi è possibile applicare il tonico che ha numerosi benefici per la nostra pelle. Data la texture potete applicare i prodotti anche sulle mani tamponandole poi a palmo aperto su tutto il viso. Non vanno risciacquati, anzi. Avrete la pelle pronta a ricevere il trattamento successivo.

L’importanza delle maschere per il viso

Nella skincare routine un ruolo fondamentale lo giocano le maschere viso. Si tratta di prodotti che ci aiutano a prenderci cura della pelle del viso attraverso un concentrato di principi attivi, e sono quindi una cura efficace per trattare molti problemi di pelle.

L’utilizzo delle maschere viso ci permette di ottenere una pelle fresca, ringiovanita e per questo motivo le maschere sono molto richieste nei saloni di estetica, soprattutto dalle donne che amano mostrare sempre una pelle brillante ed elastica, e sentirsi più giovani e belle.

Le maschere viso possono avere diversi ruoli come idratare ed ammorbidire in profondità pelli secche, aride e sciupate dall’inarrestabile avanzare del tempo. Inoltre possono essere utili per proteggere la pelle dagli agenti esterni e per donare elasticità oltre ad incentivare il microcircolo del viso.

Inoltre le maschere favoriscono la penetrazione delle sostanze funzionali attive incorporate nel veicolo. Le maschere viso prodotte negli ultimi anni sono appositamente studiate per ripristinare un alterato equilibrio idrolipidico cutaneo e ristabilire il pH fisiologico, proteggendo la pelle sensibile dagli insulti atmosferici.

In linea di massima le maschere vengono realizzate con ingredienti idratanti poiché il mantenimento di una buona idratazione cutanea è sempre fondamentale per il benessere della pelle. Inoltre non mancano ingredienti ad azione nutriente e riparatrice che sono molto utili per ripristinare le condizioni di normalità in pelli particolarmente secche, ma anche nelle pelli mature.