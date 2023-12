Slot a bassa varianza al 5Gringos casino

Nella scelta delle macchine, gli utenti tengono conto dell’equilibrio tra la frequenza e l’entità dei pagamenti. Le slot a bassa dispersione del casinò sono preferite da coloro per i quali la frequenza delle combinazioni è importante. Sono caratterizzate da un’alta frequenza di vincite. Ci sono molte macchine di questo tipo al 5 Gringos casino – scoprite di più su queste macchine al 5Gringos casino qui sotto.

Qual è la varianza nelle slot

Questo indicatore indica il tempo necessario per far girare i rulli in attesa di una vincita. Nelle macchine a bassa dispersione le combinazioni del 5Gringos casino si formano con una frequenza elevata. Allo stesso tempo, i rapporti di vincita sono piccoli.

Queste macchine sono adatte a giocatori con qualsiasi livello di esperienza. I principianti riducono il rischio di spendere l’intero bankroll senza aspettare i pagamenti, mentre i clienti esperti del 5Gringos casino utilizzano sistemi di scommessa basati sulla frequenza delle combinazioni e sull’attivazione dei bonus. Nelle macchine a bassa dispersione, è possibile valutare rapidamente tutte le caratteristiche in modalità demo. Già per i primi 50 giri l’utente capirà la frequenza delle vincite e dei bonus, padroneggiando le regole.

Ciclo

Questi giochi hanno un ciclo breve. Tra le combinazioni c’è un piccolo numero di giri “a vuoto”. Questo permette di recuperare rapidamente la vincita. Ad esempio, il cliente ha puntato 100 crediti per spin in una slot con 10 linee. Dopo 5 giri è uscita una combinazione con un moltiplicatore x10. Il denaro per gli ultimi 5 giri è tornato in quantità doppia. Un gioco di questo tipo è considerato il meno rischioso. Lunghe serie di perdite sono una rarità in queste macchine; la probabilità di spendere una grossa somma nel 5Gringos casino è minima.

Confronto con i modelli ad alta dispersione

Le macchine con un alto livello di dispersione funzionano secondo il principio opposto. Le combinazioni si verificano raramente. Ma sono con probabilità elevate. Per il gioco è necessaria una riserva di tempo e di bankroll. Le slot a bassa dispersione dei casinò online consentono di ottenere una vincita già nei primi 10 giri.

Differenze rispetto alla volatilità

La volatilità è il rapporto tra la frequenza e l’entità dei pagamenti, mentre la varianza è la deviazione dall’aspettativa matematica. Il primo indicatore è specificato dal produttore, mentre il secondo è determinato dai giocatori attraverso l’esperienza. Di solito queste caratteristiche coincidono.

Dipendenza dei valori

Oltre alla volatilità, la dispersione è influenzata dalla RTP. Di solito in queste macchine è del 97-98%. Un altro indicatore è la probabilità di vincita. Se la differenza dei moltiplicatori per le combinazioni di 4 e 5 simboli non supera x10, è probabile che la macchina abbia una bassa varianza.

Vantaggi e insidie

Ecco i principali vantaggi delle slot a bassa varianza:

Vincite veloci. Se nelle macchine ad alta dispersione l’utente può fare più di un centinaio di giri “inattivi”, in quelle a bassa dispersione questi non sono più di 10-30. La possibilità di cambiare gioco. Non è necessario soffermarsi su una macchina per respingere la scommessa. Non ci sono restrizioni sul budget. È possibile ottenere vincite senza spendere una cifra significativa durante i giri a vuoto.

Le slot a bassa dispersione sono adatte per scommettere i bonus. Queste macchine mantengono bene l’equilibrio. Possono aiutare l’utente ad avanzare nel programma fedeltà, se si tiene conto del numero di giochi su cui sono state effettuate le puntate.

Lo svantaggio principale di queste macchine è che le vincite hanno spesso basse probabilità.

Consigli per la scelta della slot

Gli apparecchi con bassa varianza devono essere scelti dai giocatori:

Il numero di rulli e linee. RTP e volatilità. Quote di vincita. La presenza di una versione demo.

Le funzioni bonus rendono il gioco più intenso e redditizio. Possono essere giri gratuiti, respin, giri premio.

Se la macchina ha un gioco a rischio, l’utente può aumentare la vincita per un giro che ha portato una piccola somma. Si consiglia di scegliere le macchine solo nei casinò online autorizzati.