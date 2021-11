Come cucinare la sogliola al vapore? Il procedimento è semplice e veloce, mentre il risultato è assicurato. La sogliola lessa è considerato uno dei secondi piatti a base di pesce più amati, sia per il suo sapore quanto perché si rivela leggera.

Le sogliole al vapore infatti sono ideali per chi cerca un piatto light, che mantiene tutte le proprietà nutritive del pesce e non apporta grassi aggiuntivi.

Ricetta sogliola: come cucinare le sogliole

Cucinare la sogliola non è difficile, purché sai come farlo nel modo giusto. In questo articolo vi spiego come rendere la “ricetta sogliola light” deliziosa, perfetta tanto per i bambini quanto per gli adulti che sono in cerca di un piatto leggero e buono!

Ricetta per sogliola: gli ingredienti

Gli ingredienti riportati per questa “ricetta sogliola intera” sono pensati per due persone.

2 sogliole

1 carota piccola

1/4 di limone

1 cucchiaio grande di olio extravergine di oliva

Mezza cipolla

Mezza costa di sedano

Prezzemolo qb

Pepe in grani qb

Sale qb

Ricette sogliola intera: procedimento

Come cucinare una sogliola? Qui sotto ti spiego passo per passo il miglior procedimento su come si cucinano le sogliole.

Il mio suggerimento per avere una ottima sogliola al vapore è quella di sfilettarla prima di metterla nella vaporiera. Quindi procedi con la pulizia del pesce.

è quella di sfilettarla prima di metterla nella vaporiera. Quindi procedi con la pulizia del pesce. Passa alle verdure. Rimuovi la pelle alla carota, lava bene la costa di sedano e taglia in due parti la cipolla se è grande, altrimenti lasciala così.

Rimuovi la pelle alla carota, lava bene la costa di sedano e taglia in due parti la cipolla se è grande, altrimenti lasciala così. Accendi la vaporiera e lascia cuocere la tua sogliola per circa sei minuti. Tempo che puoi impiegare per spremere il limone.

e lascia cuocere la tua sogliola per circa sei minuti. Tempo che puoi impiegare per spremere il limone. Una volta cotta condiscila con olio extravergine di oliva a crudo, succo di limone, sale, pepe e prezzemolo tritato.

Sogliole ricette veloci: altri modi per prepararla

Come hai visto preparare una sogliola al piatto è davvero semplice e non ti richiede tanto tempo. Probabilmente però ti stai domandando se ci sono altri modi per cucinare una sogliola ricetta light. Ebbene, la risposta è si.

Puoi cucinare la sogliola intera al forno, una ricetta ideale per esempio se riesci a trovare sogliole belle grandi. Ricordatevi comunque che dovete prima ripulirla dalle viscere e dalle squame!

Non hai la vaporiera come elettrodomestico? Allora scegli di preparare la sogliola al vapore Bimby, il quale svolge ben 12 funzioni, tra cui quella di cuocere al vapore velocemente

Infine hai la possibilità di preparare la sogliola al microonde. Rientra tra l’altro tra le ricette sogliola surgelata perfette. Il tempo di cottura varia tra i 5 e gli 8 minuti in base alla potenza del tuo elettrodomestico.

Informazioni su come cucinare sogliola

Sogliola come cucinarla? Abbiamo già affrontato il tema nell’articolo. Ecco adesso alcune curiosità sulla “cottura sogliola”.

Sogliola lessa tempo di cottura: circa 6 minuti per le sogliole lesse

circa 6 minuti per le sogliole lesse Cucinare sogliole: Possiamo cucinare sogliola intera se desideriamo mantenere il pesce integro oppure, potete procedere con la ricette su come cucinare i filetti di sogliola.

Possiamo cucinare sogliola intera se desideriamo mantenere il pesce integro oppure, potete procedere con la ricette su come cucinare i filetti di sogliola. Platessa al vapore: un pesce molto simile alla sogliola però meno pregiato. I filetti di platessa al vapore possono essere buoni sostituti per la preparazione di sogliole ricette veloci.

Sia che desideri preparare un filetto di platessa al vapore o una delle ricette sogliola light, spero che questo articolo è stato di tuo gradimento!