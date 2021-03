Sognare abiti: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

I vestiti rappresentano da sempre ciò che mostriamo agli altri. È vero che non dovremmo lasciarci influenzare dalle apparenze, ma, nella vita reale, è molto difficile non prestare attenzione a ciò che si vede esternamente. Sognare abiti, dunque, può essere un’estensione di ciò che siamo interiormente e che sentiamo il bisogno di far vedere anche alle persone che ci circondano. Proprio per questo occorre riuscire a capire con precisione il contesto del nostro sogno e una serie di attributi che nello stesso toccano ai vestiti, in modo da poter riuscire a comprenderlo meglio e dargli un significato il più possibile vicino a quello reale. Andiamo a vedere il significato, le varie interpretazioni e i numeri fortunati collegati a questo sogno.

Sognare abiti significato

Ovviamente, in base al colore e alla circostanza in cui si manifesta la visione onirica, i significati possono essere diversi. Vediamoli insieme:

comprare vestiti nuovi: c’è un cambiamento importante in arrivo. Sentite la necessità ci cambiare la vostra posizione nella vita reale. Secondo gli interpreti starebbe a significa la preparazione per l’inizio di un nuovo percorso, l’assunzione di un nuovo ruolo per il quale diventa appunto necessario comprare abiti in grado di adattare la propria immagine esteriore alla bisogna.

sognare di essere ricoperti da vestiti : il sognatore ha probabilmente bisogno di protezione. Qualcosa, nel mondo esterno, lo intimorisce.

sognare abiti eleganti: il sognatore ha una grande stima di se stesso.

abiti vecchi: al contrario, indica la necessità di aggiornare abitudini ormai consolidate, ma avvertite come un motivo di impaccio.

sognare persone vestite bene: indica una forte stima del sognatore verso queste persone che compaiono nel sogno.

non sapere quale vestito indossare: questo sogno indica che nella vita reale state vivendo dei momenti difficili e vi trovate a dover fronteggiare una scelta non semplice.

Sognare abiti colorati: varie interpretazioni

Da sottolineare come anche il colore dei vestiti sia molto importante e deve dunque essere valutato per poter precisare meglio i contorni del sogno.

vestito bianco: qualcosa di nuovo sta per arrivare

vestito scuro: il sognatore è una persona sobria e elegante, anche se sognare un vestito nero potrebbe far presagire la paura di un lutto.

vestito rosso: il sognatore sente il bisogno di farsi notare e di sedurre il partner.

il sognatore sente il bisogno di farsi notare e di sedurre il partner. vestito con colori brillanti: la voglia di staccare la spina dalla quotidianità, magari con una vacanza.

Numeri

Sognare abiti, secondo la cabala, si piò associare al numero 25. Se invece si tratta di:

abito elegante, numero 78

abito nuovo, numero 61

abito stretto, numero 35

abito vecchio, numero 8.