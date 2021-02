Sognare api: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare api può avere diversi significati, tutti comunque positivi. Sognare un ape indica il raggiungimento del successo, di buoni risultati, e allo stesso tempo esprime la aboriosità, capacità creativa e forza nel portare avanti i progetti.

Ape significato

Le api sono degli animali che evocano caratteristiche come regalità, ricchezza e splendore, oltre che realizzazione del sé. Dunque, l’apparizione di questi insetti in sogno può rimandare proprio a questi elementi positivi, sia per quanto riguarda noi sia per il contesto in cui viviamo o lavoriamo. Possono indicare un periodo favorevole in corso o in arrivo. Sono indice di:

Successo , prosperità, ricchezza, buoni risultati nel lavoro.

, prosperità, ricchezza, buoni risultati nel lavoro. Laboriosità , produttività, creatività, diligenza.

, produttività, creatività, diligenza. Ordine sociale , disciplina, società regolata, lavoro di squadra, comunità organizzata, sforzo collettivo.

, disciplina, società regolata, lavoro di squadra, comunità organizzata, sforzo collettivo. Amore felice e fecondo, fertilità: le api sono infatti insetti impollinatori, fecondano i fiori.

felice e fecondo, fertilità: le api sono infatti insetti impollinatori, fecondano i fiori. Messaggio spirituale : le api, un po’ come gli uccelli, sono messaggeri del Cielo. Possono dirti qualcosa di importante per la tua crescita spirituale.

: le api, un po’ come gli uccelli, sono messaggeri del Cielo. Possono dirti qualcosa di importante per la tua crescita spirituale. Minaccia, fastidio, pensiero molesto.

Sognare api interpretazioni

Sognare un ape ha un significato che prende spunto dalla simbologia degli insetti la cui interpretazione è senza dubbio varia. Nel caso delle api in sogno il segno che le contraddistingue e che può dare significato alle nostre visioni oniriche è senza dubbio la continua attività, il fatto stesso di essere operosi e di organizzare la vita in generale con voglia di fare e di realizzare. Andiamo ora a vedere, in base ai dettagli, come cambiano le interpretazioni del sogno:

Sognare calabroni e sognare vespe : pur essendo animali molto simili alle api, sono percepiti come più aggressivi e pericolosi. Hanno una simbologia più spostata verso la minaccia e la rabbia.

: pur essendo animali molto simili alle api, sono percepiti come più aggressivi e pericolosi. Hanno una simbologia più spostata verso la minaccia e la rabbia. Sognare le api che volano: dentro e fuori l’alveare può ricollegarsi al modo in cui si affrontano i problemi, ovvero, contando sull’aiuto degli altri o sulla propria forza di volontà, sul senso di sacrificio, sulla cooperazione e naturalmente sull’organizzazione delle attività.

dentro e fuori l’alveare può ricollegarsi al modo in cui si affrontano i problemi, ovvero, contando sull’aiuto degli altri o sulla propria forza di volontà, sul senso di sacrificio, sulla cooperazione e naturalmente sull’organizzazione delle attività. Sognare ape regina: rappresenta una figura unica e privilegiata. Nei sogni può rappresentare una figura femminile sessualmente potente , che tende ad accentrare su di sé tutte le attenzioni e a ostacolare le altre donne.

rappresenta una figura unica e privilegiata. Nei sogni può rappresentare una , che tende ad accentrare su di sé tutte le attenzioni e a ostacolare le altre donne. Sognare sciame di api: può avere un’interpretazione minacciosa. Nel sogni può simboleggiare quegli aspetti, presenti nel sognatore o nella sua vita, divenuti troppo rigidi e schematici e che quindi possono costituire una minaccia per il proprio benessere. Allo stesso tempo possono rappresentare situazioni esteriori che vengono vissute con ansia o senso di sfida.

può avere un’interpretazione minacciosa. Nel sogni può simboleggiare quegli aspetti, presenti nel sognatore o nella sua vita, divenuti troppo rigidi e schematici e che quindi possono costituire una minaccia per il proprio benessere. Allo stesso tempo possono rappresentare situazioni esteriori che vengono vissute con ansia o senso di sfida. Sognare api in bocca è sintomatico di un fastidio, di un pettegolezzo, di maldicenze che vorremmo non ci scappassero dalla bocca.

è sintomatico di un fastidio, di un pettegolezzo, di maldicenze che vorremmo non ci scappassero dalla bocca. Sognare di essere punti: n questo caso, le api possono significare qualcosa che ci pungola, sia internamente, come una preoccupazione, un senso di colpa, sia dall’esterno, ad esempio da parte di altre persone. Le api che pungono potrebbero rimandare anche a qualcosa che può farci male.

Numeri da giocare

Il numero da giocare relativo al sognare le api è il numero 80. Ovviamente, bisognerà tener conto degli elementi e dei soggetti che caratterizzano l’immagine onirica: se l’ape è regina, il numero da giocare al lotto è il 3, se invece è un maschio, il 36; se si sogna di uccidere questo insetto, infine, il numero è il 53.