Sognare balene: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare una balena ha un significato molto particolare. L’animale, nel mondo onirico, ma anche in quello reale, è collegato al simbolo dell’acqua. Per questo, in generale, sognare balene ha un significato molto profondo, legato al proprio inconscio che ha bisogno di emergere. Inoltre, collegandosi a un’altra simbologia della balena, cioè la sua capacità di nuotare e salire a galla, potrebbe esserci anche un collegamento con alcuni pensieri del sognatore che riemergono nella sua mente, nonostante lui stia cercando di non pensarci. Sognare balene, dunque, è un passaggio tra l’inconscio e la parte di sé più razionale.

Sognare balena significato

Sognare le balene, dunque, può voler significare una preoccupazione per alcuni pensieri che ha il sognatore e che, una volta riemersi dall’inconscio, devono necessariamente essere affrontati. Quindi, può collegarsi a una paura di maturare, legata ad alcuni momenti difficili che il sognatore sta vivendo.

Sognare balene interpretazioni

Sognare balena bianca significato : può simboleggiare un cambiamento in arrivo. Con molta probabilità, stanno riaffiorando pensieri per il sognatore che ora si trova costretto ad affrontare. Al contrario, sognare una balena nera non è di buon auspicio.

Balena fuori dall'acqua: potrebbe avere un duplice significato. Da un lato, indicare la voglia di chiudere tutto e partire per un bel viaggio, dall'altra parte, invece, indicare un periodo contornato di dubbi da risolvere.

Pescare una balena: indica che ci saranno notizie positive per l'aspetto economico. Magari, una nuova entrata.

Sognare una grande balena: si riferisce a una persona a voi molto cara e vicina nella vita reale. Vi indica che questa persona, in questo momento, per voi è fondamentale, vi sta aiutando a superare alcuni blocchi che vi portate dietro da troppo tempo.

Sognare una balena che vi mangia: il vostro inconscio vi sta suggerendo che è arrivato il momento di riposarvi un pò.

Cucciolo di balena: questo sogno richiama la vostra vocazione genitoriale.

Sognare tante balene: è indice di una grande confusione nella vostra mente. Dovete assolutamente fare chiarezza.

Balena in casa: è un sogno molto particolare che indica la vostra ammirazione e la vostra dipendenza verso una persona della vostra famiglia. Non potete farne a meno.

Sognare balena morta: indica l'inizio o la fine di un qualcosa.

: indica l’inizio o la fine di un qualcosa. Sognare una balena arenata: qualcosa vi ha stravolto e state lottando per superare questo momento, non è un buon periodo per voi.

Numeri

Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia napoletana per questo sogno è, in generale, il numero 2. Per i dettagli relativi alle interpretazioni, invece: