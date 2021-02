Sognare bambini: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Non di rado capita di sognare bambini piccoli o più grandi, e se da una parte possiamo pensare che sia legato solo al desiderio di maternità, dall’altra in realtà i significati sono molteplici. C’è da dire che comunque sognare bambini ha un’interpretazione positiva, essendo sinonimo di vita e gioia. In base al contesto del sogno, sognare neonati e bambini può essere un rimando alla nostra infanzia o a qualcosa ad essa legata. Se abbiamo già dei figli, sognare una bambina o un bambino può simboleggiare le nostre proiezioni verso il loro futuro. Ma anche altri elementi giocano un ruolo nell’interpretazione dei sogni, vediamo quali.

Sognare una bambino: le varie interpretazioni

In base alle azioni compiute dal bambino all’interno del sogno e in base anche alle sue caratteristiche possiamo avere una interpretazione leggermente più accurata. Vediamo quali sono le più comuni sfaccettature del sognare un bambino.

Sognare bambini malati e sofferenti

Sognare un bambino malato, sporco o impaurito è sinonimo di vulnerabilità e fragilità. Se durante il sogno riusciamo in qualche modo a migliorare la sua condizione, questo è un buon auspicio per il futuro: riusciremo a superare le nostre paure. Quando invece per malato intendiamo deforme o affetto da una sindrome o malformazioni, proviamo a esaminare la nostra vita da un altro punto di vista: c’è qualcosa che non va e che affonda le sue radici nella nostra infanzia. È molto comune tra le donne incinte sognare bambini deformi, perché riflettere una naturale e inconscia paura legata alla gestazione.

Quando succede di sognare un bambino che piange , triste, trascurato o che soffre per qualsivoglia motivo, può riflettere quelli che sono i nostri bisogni più reconditi. Essere amati, coccolati, nutriti nell’anima o nelle emozioni. È il momento di prendersi cura dei nostri bisogni primari per essere felici e sentirsi completi. Può anche indicare un trauma non ancora metabolizzato.

, triste, trascurato o che soffre per qualsivoglia motivo, può riflettere quelli che sono i nostri bisogni più reconditi. Essere amati, coccolati, nutriti nell’anima o nelle emozioni. È il momento di prendersi cura dei nostri bisogni primari per essere felici e sentirsi completi. Può anche indicare un trauma non ancora metabolizzato. Sognare bambini morti può essere molto destabilizzante, ma il suo significato non è altrettanto tragico. Può semplicemente simboleggiare la fine di un periodo della nostra vita o di progetti e sogni mai realizzati, nel momento in cui ci rassegniamo. Quando si è genitori, sognare un bambino morto può indicare un eccesso di ansia e preoccupazione nei confronti della prole.

può essere molto destabilizzante, ma il suo significato non è altrettanto tragico. Può semplicemente simboleggiare la fine di un periodo della nostra vita o di progetti e sogni mai realizzati, nel momento in cui ci rassegniamo. Quando si è genitori, può indicare un eccesso di ansia e preoccupazione nei confronti della prole. Se invece capita di sognare un bambino perso o scomparso, che sia un bambino mai visto o il nostro figlio (o un bambino di cui nel sogno dobbiamo prenderci cura), è il riflesso di una nostra necessità. Abbiamo paura di essere lasciati o abbandonati. In alternativa, può rappresentare il nostro bambino interiore che abbiamo dovuto trascurare durante la transizione verso l’età adulta. Se invece succede di sognare un bambino rapito o vittima di violenze e abusi, chiaramente una parte di noi, quella più pura e innocente, sta attraversando un periodo di crisi.

o scomparso, che sia un bambino mai visto o il nostro figlio (o un bambino di cui nel sogno dobbiamo prenderci cura), è il riflesso di una nostra necessità. Abbiamo paura di essere lasciati o abbandonati. In alternativa, può rappresentare il nostro bambino interiore che abbiamo dovuto trascurare durante la transizione verso l’età adulta. Se invece succede di o vittima di violenze e abusi, chiaramente una parte di noi, quella più pura e innocente, sta attraversando un periodo di crisi. Sognare bambino che cade o che affoga può rappresentare la perdita dell’innocenza. Se non riusciamo a salvarlo forse ci siamo appena resi conto di aver sbagliato qualcosa e ci sentiamo in colpa. Al contrario, se riusciamo a salvarlo, è come se stessimo salvando una parte di noi stessi.

Sognare bambini che giocano e neonati

Passando ad argomenti più allegri, ecco le varie interpretazioni per i sogni che vedono protagonisti bambini piccoli o intenti in attività gioiose, come sognare un neonato:

Il significato di sognare un bambino che corre felice e senza pensieri è un rimando alla nostra infanzia che si ripercuote sulla nostra vita adulta. Simboleggia un’infanzia spensierata da cui ci stiamo allontanando per crescere (specialmente se chi sogna è adolescente) o i nostri desideri di felicità verso i nostri figli.

felice e senza pensieri è un rimando alla nostra infanzia che si ripercuote sulla nostra vita adulta. Simboleggia un’infanzia spensierata da cui ci stiamo allontanando per crescere (specialmente se chi sogna è adolescente) o i nostri desideri di felicità verso i nostri figli. Sognare bambini che ridono è indubbiamente un sogno dal significato positivo, che indica leggerezza, spensieratezza e bisogno di lasciarvi un po’ andare e mettere da parte le preoccupazioni. Assumono lo stesso significato sognare bambini che giocano e sognare bambini che cantano .

è indubbiamente un sogno dal significato positivo, che indica leggerezza, spensieratezza e bisogno di lasciarvi un po’ andare e mettere da parte le preoccupazioni. Assumono lo stesso significato e . Quando invece capita di sognare bambini neonati , così come sognare bambini appena nati , riflettere il vostro desiderio di creare, far nascere qualcosa. Che sia un’idea, un progetto, una relazione o un figlio vero e proprio. Sognare bambini piccoli in braccio , allo stesso modo, indica l’atto di cullare e proteggere le nostre idee e tutto ciò che abbiamo intenzione di fare.

, così come sognare , riflettere il vostro desiderio di creare, far nascere qualcosa. Che sia un’idea, un progetto, una relazione o un figlio vero e proprio. , allo stesso modo, indica l’atto di cullare e proteggere le nostre idee e tutto ciò che abbiamo intenzione di fare. Sognare di avere un figlio si presta a una duplice interpretazione. Se stiamo cercando una gravidanza o di creare una famiglia, è una proiezione dei nostri desideri. Quando invece succede di sognare di avere un bambino senza aver intenzione di procreare, esso può rappresentare l’arrivo di eccitanti e coinvolgenti novità nella nostra vita. In particolare, sognare bambini maschi sarebbe un buon auspicio per il futuro, se il sognatore è entusiasta nel sogno. Se invece è una donna a sognare di avere figli maschi e non ne è felice, indica il senso di oppressione da parte del mondo maschile.

Sognare bambini smorfia

Ecco le indicazioni per giocare i numeri del lotto legati al sognare bambini: