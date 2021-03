Sognare cane: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare un cane, apparentemente, sembra avere un significato più che positivo. Del resto, i sentimenti e le sensazioni legate a questo animale solitamente non posso far trasparire il contrario. Ma, come accade per ogni esperienza onirica, anche in questo caso non vi è un’interpretazione univoca. Ad entrare in gioco sono i dettagli del sogno. Vediamo insieme tutti i significati legati al sognare cane.

Sognare cane significato

Sono diversi i significati e le aree semantiche che possono fornire un significato a questo sogno. Del resto, i tratti distintivi del cane, passano dalla fedeltà all’aggressività. Per questo, saranno i dettagli a fare la differenza. Ad esempio, sognare un cane amorevole indicherà la presenza accanto a voi di una persona di fiducia e di cui vi fidate, al contrario, sognare cane che morde, indicherà delle presenze non gradite intorno a voi.

Sognare cane interpretazioni

Vediamo insieme le varie interpretazioni ricollegate al sognare cani:

Sognare cane che dorme : indica che state perdendo di vista un qualcosa di importante. Forse state vivendo con troppa superficialità una situazione che dovreste prendere più seriamente.

: indica che state perdendo di vista un qualcosa di importante. Forse state vivendo con troppa superficialità una situazione che dovreste prendere più seriamente. Cane che abbaia: potrebbe indicare un avvertimento verso una persona che ultimamente sta sparlando troppo di voi e mettendo in giro voci non vere.

potrebbe indicare un avvertimento verso una persona che ultimamente sta sparlando troppo di voi e mettendo in giro voci non vere. Sognare cucciolata di cani: potrebbe rappresentare un desiderio da parte del sognatore di rimanere attaccato all’infanzia. Del resto, crescere vuol dire maggiori responsabilità. Magari non vi sentite pronti.

potrebbe rappresentare un desiderio da parte del sognatore di rimanere attaccato all’infanzia. Del resto, crescere vuol dire maggiori responsabilità. Magari non vi sentite pronti. Cane ferito: in questo caso in cane rappresenta il vostro inconscio. Con molta probabilità nella vita reale qualcosa o qualcuno vi ha ferito e questa cosa vi ha destabilizzato.

in questo caso in cane rappresenta il vostro inconscio. Con molta probabilità nella vita reale qualcosa o qualcuno vi ha ferito e questa cosa vi ha destabilizzato. Sognare cane bianco : indica, così come indica il colore che compare nel sogno, un avvenimento positivo in arrivo

: indica, così come indica il colore che compare nel sogno, un avvenimento positivo in arrivo Sognare cane nero : al contrario, può indicare che sta per accadere un qualcosa di negativo. Un brutto presagio.

: al contrario, può indicare che sta per accadere un qualcosa di negativo. Un brutto presagio. Cane in gabbia: i vostri istinti e le vostre emozioni non riescono a uscire come vorreste. Vi sentite frustrati e limitati a causa di alcune restrizioni che la società o le persone che vi sono accanto vi impongono.

i vostri istinti e le vostre emozioni non riescono a uscire come vorreste. Vi sentite frustrati e limitati a causa di alcune restrizioni che la società o le persone che vi sono accanto vi impongono. Un cane in catene: è sempre ricollegato alla repressione che il sognatore sta vivendo nella vita reale.

è sempre ricollegato alla repressione che il sognatore sta vivendo nella vita reale. Sognare cani randagi: con molta probabilità state vivendo una situazione difficile e vi sentite soli. Le persone intorno a voi vengono viste come una minaccia e non riuscite a fidarvi di loro.

con molta probabilità state vivendo una situazione difficile e vi sentite soli. Le persone intorno a voi vengono viste come una minaccia e non riuscite a fidarvi di loro. Cane abbandonato: è forte in voi la paura di perdere qualcuno. Che si tratta di un familiare o di un partner. Ma potrebbe anche trattarsi della paura di perdere il lavoro.

è forte in voi la paura di perdere qualcuno. Che si tratta di un familiare o di un partner. Ma potrebbe anche trattarsi della paura di perdere il lavoro. Sognare cane che parla: come per tutti i sogni che si riferiscono ad animali che parlano, dovete concentrarvi su ciò che vi è stato detto. A parlare, infatti, è il vostro io interiore.

Numeri

I numeri da giocare al lotto o altre estrazioni per il cane secondo la cabala sono:

6 per il cane

50 se aggressivo,

77 se ringhia

27 se morde,

83 se nero,

73 se bianco,

89 se rabbioso,

9 se è un cane randagio.