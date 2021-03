Sognare carte da gioco: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare carte da gioco non rientra tra i sogni più comuni. Si tratta, comunque, di un’espressione onirica che viene ricordata con piacere dal sognatore. Oltre ai simboli delle carte, viene ricordata l’emozione che si vive nel sogno e alle persone che compaiono nel gioco. Le interpretazioni sono diverse, c’è chi lo vede come un segnale di sicurezza da parte del sognatore e chi invece come presagio di litigi con persone che fanno parte della vita reale. A modificare il significato è anche il tipo di carte sognato, ad esempio sognare tarocchi annuncia buone notizie in campo sentimentale. O forse, avete il desiderio di sapere cosa vi succederà in futuro.

Significato carte da gioco

Il significato legato a questo sogno è molto particolare. Principalmente, i sentimenti correlati a questa esperienza onirica sono:

strategia

inganno

convivialità

conflitti

Si tratta ovviamente di sentimenti contrastanti che vanno a concretizzarsi nell’interpretazione in base a ciò che il sognatore ha vissuto. Per questo, è importante ricordare ciò che è stato provato durante il sogno. Come ad esempio: ricordare se qualcuno durante la partita ha giocato d’astuzia per far perdere il punto al sognatore, se durante la partita sono nati dei diverbi e se l’obiettivo era vincere a tutti i costi.

Sognare le carte da gioco significato

Sognare un mazzo di carte da gioco generico: cattivo presagio, potrebbe essere un indizio di perdita finanziaria causato da persone false e opportuniste.

cattivo presagio, potrebbe essere un indizio di perdita finanziaria causato da persone false e opportuniste. Carte da poker : indica una peculiarità del sognatore legata alla capacità di saper cogliere l’attimo.

: indica una peculiarità del sognatore legata alla capacità di saper cogliere l’attimo. Sognare una partita a carte con soli uomini: indica che se avete intrapreso un investimento finanziario, probabilmente non andrà a buon fine.

indica che se avete intrapreso un investimento finanziario, probabilmente non andrà a buon fine. Assistere a una partita a carte : indica il desiderio di azzardare una soluzione ad un problema che non è di quelle che il sognatore adotterebbe di solito.

: indica il desiderio di azzardare una soluzione ad un problema che non è di quelle che il sognatore adotterebbe di solito. Barare a carte: l’inconscio mette in evidenza un aspetto del sognatore contrario ai valori

Interpretazione legata ai semi

Sognare carte cuori: il sogno è legato a una situazione sentimentale

il sogno è legato a una situazione sentimentale Carte quadri : simboleggiano l’aspetto materiale di un qualcosa. Porta l’attenzione sui problemi finanziari

: simboleggiano l’aspetto materiale di un qualcosa. Porta l’attenzione sui problemi finanziari Sognare carte picche : indicano litigi e ostacoli. Possono collegarsi a contrasti, delusioni e abbandoni

: indicano litigi e ostacoli. Possono collegarsi a contrasti, delusioni e abbandoni Carte fiori: simboleggiano intelligenza e professione

Sognare carte singole

Sognare l’asso di fiori o di spade preannuncia delle entrate economiche inaspettate.

preannuncia delle entrate economiche inaspettate. Sognare un asso di cuori o di coppe segnala sfortuna.

segnala sfortuna. Un asso di picche o di bastoni nei nostri sogni è un annuncio di buone notizie in arrivo.

nei nostri sogni è un annuncio di buone notizie in arrivo. Sognare il Re: rappresenta una persona vicina che ha potere e autorità. Solitamente di sesso maschile.

rappresenta una persona vicina che ha potere e autorità. Solitamente di sesso maschile. Sognare la Regina: rappresenta il principio femminile e allude alla potere femminile della sognatrice.

Numeri

Il numero legato a questo sogno è il 72