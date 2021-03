Sognare coccinelle: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

La coccinella ha da sempre un significato positivo, si dice infatti che porti fortuna. Ma cosa significa sognare coccinelle? Vediamolo insieme.

Sognare coccinelle significato

Sognare coccinella, per tradizione, indica fortuna e felicità, buone notizie o incontri d’amicizia o d’amore, successi di vario genere anche economici o lavorativi. Come afferma anche la superstizione, la coccinella nei sogni, costituisce un buon pronostico di fortuna e fa sperare un amore felice. E’ simbolo di facilità e velocità nel risolvere qualsiasi caso complesso. Quindi, sognare una coccinella può anche avvertire il sognatore che sono in arrivo buone notizie e/o di cambiamenti positivi. Il significato subisce variazioni in base a come si svolge il sogno.

Sognare coccinelle può avere i diversi significati:

fortuna

amore

gioia

ottimismo

determinazione

irritazione

invasione

Sognare coccinelle interpretazioni

Sognare tante coccinelle : è indice di una serie di buone notizie in arrivo. Anche dal punto di vista economico.

: è indice di una serie di buone notizie in arrivo. Anche dal punto di vista economico. Coccinella rossa significato : in questo caso, per l’interpretazione subentra il colore della coccinella del sogno. Il rosso indica amore e eenrgia vitale.

: in questo caso, per l’interpretazione subentra il colore della coccinella del sogno. Il rosso indica amore e eenrgia vitale. Coccinella nera significato : è sinonimo di delusione. Probabilmente non siete riusciti a realizzare un qualcosa che vi stava molto a cuore.

: è sinonimo di delusione. Probabilmente non siete riusciti a realizzare un qualcosa che vi stava molto a cuore. Sognare una coccinella gialla: al contrario, è indice di realizzazione dei progetti.

al contrario, è indice di realizzazione dei progetti. Una coccinella che si posa sulla mano : state pronti. Con molta probabilità farete un incontro sentimentale che potrebbe cambaire la vostra vita.

: state pronti. Con molta probabilità farete un incontro sentimentale che potrebbe cambaire la vostra vita. Sognare una coccinella morta : potrebbe presagire sfortuna oppure, la fine di un amore o di una speranza.

: potrebbe presagire sfortuna oppure, la fine di un amore o di una speranza. Coccinella che vola : probabilmente il vostro inconscio vi sta consigliando di ragionare su un’importante occasione che si sta presentando e che dovete cogliere al volo.

: probabilmente il vostro inconscio vi sta consigliando di ragionare su un’importante occasione che si sta presentando e che dovete cogliere al volo. Sognare una coccinella nei capelli : il significato è sicuramente positivo. Vedete il futuro con ottimismo e tenacia.

: il significato è sicuramente positivo. Vedete il futuro con ottimismo e tenacia. Coccinella nel letto: spesso indica l’amore ed il desiderio di una felice intimità, ma in alcuni sogni può portare a galla gli aspetti sgradevoli del rapporto ed il bisogno di eliminarli.

spesso indica l’amore ed il desiderio di una felice intimità, ma in alcuni sogni può portare a galla gli aspetti sgradevoli del rapporto ed il bisogno di eliminarli. Sognare di schiacciare una coccinella: con molta probabilità non avete colta un’occasione importante e adesso il vostro inconscio ne sta risentendo.

Numeri

I numeri associati al sogno sono:

per la coccinella il 33

coccinella morta il 34

coccinella gialla il 36

coccinella su un fiore il 6

calpestare una coccinella il 74

coccinella che vola l’80

coccinella sulla mano il 66.