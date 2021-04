Sognare conigli: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Il coniglio rientra tra gli animaletti sia da campagna che da appartamento. È un animale che trasmette dolcezza ma, al tempo stesso, se necessario, tira fuori gli artigli per difendere se stesso e i propri cuccioli. Proprio per questo, i significati che possono collegarsi al sognare conigli sono svariati. Ad esempio, per Freud sognare un coniglio è simbolo di fertilità e proliferazione, ha dunque, per lui, una simbologia sessuale.

Sognare conigli significato

Sognare coniglio è indice di vulnerabilità e tenerezza. Alla simbologia legata al sognare conigli è possibile ricondurre alcune caratteristiche in cui il sognatore potrà rispecchiarsi:

timidezza

curiosità

timore

fertilità

sorpresa

Sognare conigli interpretazione

Sognare coniglietti nani appena nati: questo sogno potrebbe avere un duplice significato. Da un lato i cuccioli in sogno potrebbero indicare lo stato d’animo del sognatore, indifeso e intimorito. Dall’altro invece potrebbe significare un arrivo importante in arrivo, magari una nascita in famiglia.

Sognare conigli in gabbia: come detto, il coniglio è simbolo di fertilità, per questo sognare di vederlo in gabbia può rappresentare una preoccupazione del sognatore di non riuscire a crearsi una famiglia. La paura è quella di rimanere solo.

Coniglio di peluche: può indicare una nostalgia del passato, magari il sognatore non si sente pronto ad affrontare le responsabilità di un adulto.

Tanti conigli: probabilmente sentite la mancanza di supporto dalle persone a voi care. Con molta probabilità i tanti conigli nel sogno sono le tante persone che vorreste al vostro fianco.

Sognare conigli morti: indice che il sognatore ha sconfitto le sue paure e le sue debolezze. Con molta probabilità il traguardo raggiunto si riferisce a una situazione che al sognatore trasmetteva preoccupazione.

Coniglio ferito: indica una ferita nell'anima che ha segnato il sognatore.

indica una ferita nell’anima che ha segnato il sognatore. Sognare di uccidere un coniglio: vuol dire combattere con le proprie paure e vincere.

Sognare conigli interpretazione legata al colore del pelo

Sognare coniglio bianco: indice di purezza e ingenuità. Sognare conigli bianchi si ricollega a una magia interiore del sognatore. Vivete in un mondo ovattato e magico.

Sognare coniglio bianco e nero: indica le caratteristiche opposte del carattere del sognatore.

indica le caratteristiche opposte del carattere del sognatore. Coniglio grigio: indica un periodo un pò fiacco della vostra vita. Se sognate tanti conigli grigi vuol dire che le persone intorno a voi non vi sono d’aiuto.

Numeri

I numeri fortunati da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia napoletana sono

il numero 20;

coniglio morto 68,

che mangia 32,

grigio 54,

bianco 22,

rosso 43,

più conigli 60.