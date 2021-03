Sognare delfini: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Il delfino è sicuramente un animale bellissimo e amato da tutti, quindi la sua connotazione nel mondo onirico non può che essere positiva. Si tratta di un animale generoso che va in aiuto di chi sta annegando, libero e spensierato. Andiamo a vedere come interpretare sognare delfini.

Sognare un delfino significato

Sognare delfino può avere una serie di connotazioni positive. Per questo lo si ritrova raffigurato nell’arte o citato nei testi letterari con un significato che riflette le sue doti, tra cui spicca senza dubbio l’intelligenza. Vediamole insieme come sintetizzare le caratteristiche legate alla figura e al significato delfino.

Giocosità e gioia: i delfini sono animali che ispirano felicità e spensieratezza. Tutto ciò è dovuto sia dalla loro “naturale espressione” sia dalla loro attitudine, disponibile e docile anche verso gli umani.

Sognare delfini: interpretazione

Sognare delfini che saltano: visto che il delfino viene rappresentato coma una parte inconscia del sognatore, vederlo saltare nel sogno può indicare il riaffiorare di pensieri rimasti nascosti nella psiche. Se nel sogno di vede un delfino che salta con vigore fuori dall’acqua, vuol dire che alcune energie vitali stanno spingendo per essere finalmente espresse. Se le sensazioni del sognatore sono positive e rassicuranti, allora il sognatore sente un bisogno impellente di liberarsi da una situazione che gli sta ormai stretta , per poter tornare a godere delle gioie della vita.

: il sognatore sta organizzando la sua vita e vuole spingersi verso orizzonti più ampi. È alla ricerca di libertà e leggerezza. Sognare insieme delfini e balene: alla figura amichevole e spensierata del delfino si aggiunge quella della balena. Il sognatore con molta probabilità sta metabolizzando il passaggio da una fase all’altra, forse il passaggio dall’adolescenza alla fase adulta. Un passaggio che può destabilizzare inizialmente.

alla figura amichevole e spensierata del delfino si aggiunge quella della balena. Il sognatore con molta probabilità sta metabolizzando il passaggio da una fase all’altra, forse il passaggio dall’adolescenza alla fase adulta. Un passaggio che può destabilizzare inizialmente. Nuotare insieme a un delfino: se avete fatto questo sogno, è importante ricordarne i dettagli per avere un’interpretazione corretta. Se il delfino era vicino a voi , indica che siete particolarmente felici ed entusiasti di ciò che stai per realizzare. Se, invece, nel sogno state cavalcando un delfino , indica un vostro bisogno di raggiungere uno scopo. Evidentemente nella vita di tutti i giorni vi sentiti bloccati in una realtà che non riconoscete e dalla quale vorreste uscire.

indica una perdita. Non parliamo necessariamente di una persona cara, potrebbe anche trattarsi della perdita di entusiasmo o di fiducia verso una determinata circostanza. Esser salvati da un delfino: il sognatore sta vivendo, oppure ha vissuto, un momento difficile e si è sentito salvato da qualcuno. Può essere un partner, un amico o un familiare.

il sognatore sta vivendo, oppure ha vissuto, un momento difficile e si è sentito salvato da qualcuno. Può essere un partner, un amico o un familiare. Sognare di parlare con un delfino: indica che avete bisogno di una persona di fiducia con la quale confrontarvi. Una persona amica e generosa, che rispecchi i requisiti del delfino.

Numeri

Ricordare i dettagli di un sogno è utile solo per conoscerne il vero significato e individuare i numeri giusti per tentare la Fortuna. Ecco i numeri associati ai diversi sogni in cui compaiono i delfini.

Delfino che salta fuori dall’acqua: 19

Delfino che salva qualcuno: 5

Delfino che nuota nel mare: 52

Nuotare con un delfino: 37

Delfino morto: 81