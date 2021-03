Sognare di annegare: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare di annegare è un sogno molto comune che provoca un senso di grande angoscia, sia durante il momento onirico che al risveglio. Al di là dello stato d’animo che genera, questo sogno esprime la preoccupazione per la perdita del controllo su alcuni aspetti della vostra vita e sulla difficoltà nell’affrontare i problemi che vi circondano. Da qui, la sensazione della “mancanza di aria”. Sognare di affogare, di non riuscire a stare a galla, di affondare o di avere l’acqua alla gola, potrebbe, dunque, segnalare che state attraversando un periodo non molto positivo.

Sognare di annegare: interpretazioni

Potrebbe raffigurare un forte stato di stress emotivo o degli istinti repressi. Potrebbe anche indicare la fine di un percorso spirituale, seguito dallo sviluppo di una nuova personalità. Non tutti sanno che l’acqua è anche la madre e l’inconscio, di conseguenza, questo tipo di sogno potrebbe anche rappresentare che avete una madre ossessiva o che vi travolge come fa l’acqua nel sogno. Andiamo a riportare le varie interpretazioni legate a questo sogno:

Annegare in mare: sta a indicare che la vostra mente è invasa da preoccupazioni, disagi e problematiche di cui vi sentite sommersi, come se non ci fosse via d’uscita.

Annegare in mare: sta a indicare che la vostra mente è invasa da preoccupazioni, disagi e problematiche di cui vi sentite sommersi, come se non ci fosse via d'uscita.

Sognare di salvare qualcuno: rappresenta la capacità di non farsi abbattere dagli ostacoli della vita e riuscire a vincere le proprie battaglie, le paure, delusioni e anche gli aspetti critici che minano la fiducia in se stessi.

Annegare in piscina: la piscina essendo un luogo più piccolo può riguardare aspetti più familiari ed a noi vicini. Può anche significare che è arrivato il momento di un nuovo inizio.

Sognare acqua nera: è simbolico di un pericolo imminente, che potrebbe interessare la sfera emotiva ma anche economica del sognatore. Attenzione se questo sogno si presenta ricorrente.

Sognare di morire annegati: siete probabilmente affranti da più di un problema e non riuscite a trovare alcuna via di scampo nell'immediato.

: siete probabilmente affranti da più di un e non riuscite a trovare alcuna via di scampo nell’immediato. Sognare di annegare e salvarsi: è senza dubbio un segnale positivo. Vuol dire che avete vissuto un momento difficile e che adesso state per risollevarvi o magari state per dare via a un cambiamento di vita che non vi aspettavate ed è quindi giunto il momento di rialzarvi.

Sognare di annegare e numeri al Lotto

Per la cabala si associano i seguenti numeri: nel sogno di annegare in generale il numero è il 66. Se ad annegare è il sognatore stesso, si dovrà puntare sul 57 mentre chi sogna di vedere altri annegare dovrà giocare il 65. Chi sogna di provocare l’annegamento di un’altra persona dovrà invece giocare il 74. Per chi sogna di annegare a mare, il numero è 88 mentre per chi sogna di annegare in poca acqua sarà più indicato puntare sull’11.