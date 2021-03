Sognare di divorziare: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare di divorziare non rientra sicuramente nei sogni più comuni. Può essere tipico di chi sta divorziando oppure ha già divorziato. Per chi ha vissuto questa esperienza o sta per viverla non è sicuramente semplice, quindi potrebbe essere un pensiero ricorrente che si ripresenta anche nel mondo onirico. Mentre, se non si tratta di un collegamento con la vita reale, andiamo a vedere cosa significa sognare di divorziare.

Sognare divorzio significato

Sognare un divorzio, secondo l’interpretazione dei sogni, può indicare un dubbio o un’insicurezza sulla relazione di coppia attuale, così come la preoccupazione che il partner non sia chi realmente dice di essere. C’è qualcosa che non vi torna nella vostra storia e avete paura che possa terminare da un momento all’altro.

Sognare di divorziare interpretazioni

Questo tipo di sogno può essere interpretato diversamente a seconda dei dettagli del sogno. Per avere una corretta interpretazione è importante ricordare correttamente il momento onirico. Vediamoli insieme:

Sognare il proprio divorzio: potrebbe indicare che all’interno della coppia avete problemi di comunicazione. Ma, il sogno potrebbe anche avere un significato che va oltre il rapporto amoroso. Potrebbe indicare la preoccupazione del sognatore verso un problema lavorativo oppure la paura di veder allontanare una persona cara.

Sognare il divorzio di un'altra persona: se la coppia è conosciuta, magari vi sarà capitato di assistere a una loro discussione e la vostra mente ha ingigantito il tutto, oppure non siete convinto dell'amore all'interno di quella coppia. Se, invece, la coppia del sogno è sconosciuta, con molta probabilità state per avere un cedimento, legato al raggiungimento dei vostri obiettivi.

Divorziare da un'altra persona: probabilmente non avete la coscienza molto pulita nei confronti del vostro partner. Vi sentite in colpa e il vostro io interiore vi sta consigliando di sistemare le cose.

Divorzio associato al sangue: è un accostamento molto strano nel sogno. Indica che avete delle ferite ancora profonde che non avete metabolizzato.

Sognare di non concedere il divorzio al partner: non avete ancora la maturità per assumervi le responsabilità che comporta una vita in coppia.

Divorziare per infedeltà: con molta probabilità non vi fidate assolutamente del vostro partner. Vi sentite insicuri e preoccupati per il futuro.

Sognare di firmare i documenti del divorzio: indica un periodo buio. Potrebbe esserci anche una perdita e una persona potrebbe allontanarsi da voi. Simboleggia un periodo di cambiamento.

Sognare il divorzio dei propri genitori: probabilmente state vivendo un periodo della vostra vita molto intenso dove avete poco tempo da dedicare alla vostra famiglia. Dovreste dare un'attenzione maggiore ai genitori.

E se sei single: siete preoccupati della vostra vita amorosa, avete paura di non riuscire a trovare una persona adatta a voi, di cui innamorarvi.

Numeri fortunati

Il numero fortunato che si ricollega a questo sogno, secondo la smorfia napoletana, è il 78.