Sognare di essere arrestati: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare di esser arrestati potrebbe indicare un atteggiamento “ribelle” del sognatore. Fate difficoltà ad accettare le regole e vi sentite oppressi se qaulcuno, o la società stessa, vi impone dei limiti. Siete uno spirito libero che vuole vivere la vita appieno, senza doversi preoccupare degli altri. Oppure, un’altra interpretazione sempre legata a questo sogno, denota un vostro senso di colpa per un qualcosa che avete fatto e di cui non andate fieri. Vediamo insieme le caratteristiche che contraddistinguono questo sogno, e i suoi significati.

Sognare di esser arrestati significato

Il sogno, si sa, è una proiezione dell’inconscio verso un qualcosa vissuto nella vita reale. Che si tratti di una sensazione, di uno stato d’animo o di una condizione, tutto viene incamerato nel nostro io interiore e si ripresenta sotto diverse forme. Di conseguenza, ricollegabile a questo sogno, ritroviamo diversi significati:

senso di colpa verso un qualcosa che avete fatto o detto a qualcuno. E adesso vi siete pentiti.

verso un qualcosa che avete fatto o detto a qualcuno. E adesso vi siete pentiti. un momento di insurezza , magari vi trovate a dover prendere una decisione importante e non sapete cosa fare.

, magari vi trovate a dover prendere una decisione importante e non sapete cosa fare. vi sentite oppressi da una persona o una condizione (lavorativa o sentimentale)

Sognare di essere arrestati interpretazioni

Ovviamente, per dare una giusta interpretazione e un giusto numero da giocare, bisogna valutare ogni singolo dettaglio relativo al sogno. Vediamone insieme alcuni.

Arresto in flagranza di reato : il sognatore ha commesso un errore e ha paura di venire scoperto.

: il sognatore ha commesso un errore e ha paura di venire scoperto. Sognare di essere arrestati quando si è felici: nonostante l’apparente serenità e normalità, il sognatore non ha la coscienza pulita. Sa di aver compiuto qualche azione scorretta in passato e vive con il timore che torni a galla.

Sognare di essere arrestati dai carabinieri

Tra i dettagli da non sottovalutare nel sogno, ovviamente, c’è anche da considerare chi compie l’arresto. Solitamente la figura autoritaria che compare nei sogni è il carabiniere. Sognare la comparsa di un uomo in divisa è indice di un avvertimento da parte del nostro inconscio. Probabilmente dovrete prestare maggiore attenzione a qualche progetto che avete intrapreso per evitare poi di pentirvene in futuro. Vediamo insieme i vari significati.

Sognare carabiniere in borghese : vi sentiti osservati di nascosto e non vi fidate delle persone che vi sono accanto.

: vi sentiti osservati di nascosto e non vi fidate delle persone che vi sono accanto. Carabiniere a cavallo : nel sogno compaiono due figure molto forti. L’uomo in divisa e il cavallo, simbolo di nobiltà e eleganza. Quindi, il significato del sogno non potrà che indicare che state vivendo un periodo positivo e godete di una buona autostima.

: nel sogno compaiono due figure molto forti. L’uomo in divisa e il cavallo, simbolo di nobiltà e eleganza. Quindi, il significato del sogno non potrà che indicare che state vivendo un periodo positivo e godete di una buona autostima. Sognare carabinieri che sparano : l’interpretazione resta la stessa. State vivendo una situazione di pericolo emotivo, che vi rende insicuri e paurosi nella vita reale o più probabilmente vi sentite in colpa per qualcosa che avete fatto o pensato di fare.

: l’interpretazione resta la stessa. State vivendo una situazione di pericolo emotivo, che vi rende insicuri e paurosi nella vita reale o più probabilmente vi sentite in colpa per qualcosa che avete fatto o pensato di fare. Carabinieri in casa: non vi sentite a vostro agio in famiglia. La casa dovrebbe rappresentare un ambiente sicuro ma, se avete fatto quetso sogno, probabilmente c’è qualcosa che vi destabilizza.

Numeri

I numeri da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia per questo sogno sono

essere arrestati, numero 7

arrestato da un carabiniere, numero 11

carabiniere a cavallo, numero 25