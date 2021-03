Sognare di essere incinta: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Molto spesso sognare di essere incinta potrebbe esser inteso come un desiderio di maternità, ma non è sempre così. Sognare di avere un figlio può indicare nuove idee e nuovi progetti in arrivo. In psicologia, secondo Jung, il nascituro è il nuovo futuro che ci aspetta anche se ancora inconscio. Per lo stesso ragionamento sognare di essere incinta potrebbe essere anche un modo del nostro cervello per indicarci che stiamo per affrontare un cambiamento: che può riguardare la propria vita, il trasferimento in un’altra città, o anche un cambiamento sul posto di lavoro.

Sognare di essere incinta significato

Sognare di essere incinta, quindi, in generale deve essere inteso come un periodo di incubazione, dove vi state avviando verso un’ importante novità. Andiamo ora a vedere i vari significati che possono celarsi dietro ai dettagli legati a questo sogno.

Sognare di partorire : significa che siete pronti ad affrontare questo cambiamento imminente che si sta verificando nella vostra vita.

: significa che siete pronti ad affrontare questo cambiamento imminente che si sta verificando nella vostra vita. Sognare donna incinta: che sia una conoscente o un’amica, capita abbastanza spesso di proiettare i propri stati d’animo su altre persone. In questi casi vedere un’altra persona incinta simboleggia le proprie speranze nell’avvenire (se questa persona ne è felice) oppure la propria ansia nei confronti di un progetto che si sta realizzando (se la persona in questione non desidera la gravidanza).

che sia una conoscente o un’amica, capita abbastanza spesso di proiettare i propri stati d’animo su altre persone. In questi casi vedere un’altra persona incinta simboleggia le (se questa persona ne è felice) oppure la propria ansia nei confronti di un progetto che si sta realizzando (se la persona in questione non desidera la gravidanza). Sognare di essere incinta di due gemelli: può avere un doppio significato. Da un lato simboleggia la doppia forza da dimostrare per giungere a un doppio risultato. Dall’altro lato, può indicare la difficoltà che si sta vivendo nel compiere una scelta.

può avere un doppio significato. Da un lato simboleggia la doppia forza da dimostrare per giungere a un doppio risultato. Dall’altro lato, può indicare la difficoltà che si sta vivendo nel compiere una scelta. Essere incinta di una femmina: il vostro inconscio sente la necessità di ricongiungersi con la propria parte femminile, che ultimamente si sarà sentita trascurata.

il vostro inconscio sente la necessità di ricongiungersi con la propria parte femminile, che ultimamente si sarà sentita trascurata. Essere incinta di un maschio: la simbologia così come il nostro io più intimo, l’inconscio, vede la nostra parte maschile formarsi in piena salute.

la simbologia così come il nostro io più intimo, l’inconscio, vede la nostra parte maschile formarsi in piena salute. Sognare di perdere il bambino: significa che state vivendo una situazione di ansia, di paura, in cui sentite di non avere il controllo.

significa che state vivendo una situazione di ansia, di paura, in cui sentite di non avere il controllo. Se un uomo sogna di essere incinto, per quanto possa sembrare inverosimile, è indice di buon augurio. Vuol dire che a livello professionale si stanno raggiungendo importanti traguardi economici e che presto potrà definirsi materialmente ricco.

Numeri da giocare

Il numero della gravidanza è l’89, se viene percepita come particolarmente dolorosa il numero associato è il 43. Se risulta una gravidanza attorniata da un’aura di serenità va segnato il 16 mentre se la persona incinta si sente a rischio, l’86. Se è l’uomo a sognarsi in stato di gravidanza, il numero di riferimento con il quale tentare la fortuna è il 27.