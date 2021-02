Sognare di essere sparati: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare di essere sparati può destare preoccupazione e ansia al risveglio. Ma non preoccupatevi, l’interpretazione vi lascerà senza parole. Il significato di questo sogno è legato al cambiamento, un cambiamento importante nella vostra vita: un nuovo lavoro, una nuova amicizia, una nuova opportunità. La zona colpita dallo sparo durante la fase onirica è importante per determinare un’interpretazione il più possibile corretta. Se il proiettile va diretto agli arti, il cambiamento avverrà in ambito lavorativo, se, invece, verrà colpito il cuore, toccherà alla sfera sentimentale.

Sognare di essere sparati: interpretazione

Sognare che ti sparano, come già detto è indice di cambiamento. È importante però prestare attenzione anche agli altri dettagli del sogno, per poterlo interpretare al meglio.

Sognare di essere uccisi, è solitamente una reazione inconscia a un torto fatto a un’altra persona. Se nel sogno è proprio lei a spararci vuol dire che siamo coscienti di avergli fatto del male.

Sognare sparatoria , può dipendere da una insicurezza da parte del sognatore, magari causata da una situazione difficile che sta vivendo.

Sognare di sparare , indica l'imminente liberazione, la capacità profonda di prendere in mano una situazione e scrollarsi di dosso ansia e preoccupazioni.

Sognare pistola , sognare una pistola può avere diversi significati. Da una parte può indicare un senso di rabbia e frustrazione. Dall'altro un meccanismo difensivo verso un qualcosa che ci preoccupa.

Sognare di essere sparati e non morire , nonostante l'azione è un sogno con una valenza positiva. Se, durante lo sparo, il sognatore non sente dolore o paura, significa che sta per accadere un cambiamento in meglio.

Sognare di salvare qualcuno, nel sogno la persona salvata può essere anche il sognatore stesso, oltre a un parente o un amico. Sinonimo di forza e coraggio, sta a indicare la caparbietà con la quale affronta la vita.

Numeri da giocare

Se sognate di essere sparati, potete decidere di interpretare lo sparo attraverso i numeri della smorfia, e di andare poi a giocare questi numeri alle prime estrazioni del lotto o del Superenalotto. Sognare di essere sparati corrisponde al numero 71. Sognare di essere colpiti da un’arma in senso lato (non per forza una pistola) corrisponde al numero 63.