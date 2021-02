Sognare di farsi tagliare i capelli: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

I sogni, oltre a tenerci impegnati durante il sonno, possono essere un modo di scoprire qualcosa in più su di noi. Infatti, il sognare di solito è visto come un messaggio dal nostro inconscio, un modo insomma per riuscire a far comprendere al nostro cervello degli aspetti di noi che non siamo in grado di ammettere lucidamente.

Ogni persona sogna cose diverse, eppure esistono una serie di immagini ricorrenti nelle menti di tutti. Una delle più comuni, per esempio è il sognare di farsi tagliare i capelli: è un tipo di sogno davvero molto diffuso, e con un significato piuttosto specifico. Se vi è capitato di fare questo tipo di sogno, ecco tutte le interpretazioni associate a questa immagine.

Sognare capelli tagliati: significato e interpretazioni

I capelli sono una parte fondamentale del corpo umano, e di solito si associano alla forza e all’energia. Nel caso delle donne, poi, i capelli rappresentano anche il simbolo della seduzione e della sensualità, oltre che della bellezza personale. Essendo poi attaccati alla testa, i capelli rappresentano anche la ragione, i pensieri e la volontà di ciascuno. Sognare i capelli, in generale, assume una serie di significati diversi, in base al contesto e all’azione in cui vengono immaginati.

Nel caso in analisi, sognare di tagliarsi i capelli esprime una profonda necessità di cambiamento, un desiderio di eliminare qualcosa che non ci piace nella nostra vita. Il significato però varia a secondo del modo in cui i capelli vengono tagliati e da chi è effettuata l’azione. Se il taglio è una nostra scelta, e ci piace, vuol dire che stiamo attraversando un momento positivo, ci sentiamo belle e abbiamo una situazione che in generale ci rende felici.

Se, al contrario, il taglio non ci piace, ci sta male o è un brutto, è indice di un problema che stiamo vivendo, magari un lavoro che non ci piace o una decisione difficile. Insomma, non siamo in pace con noi stessi. Diverso il discorso se entra in gioco un atto violento. Se i capelli ci vengono tagliati con forza, e contro la nostra volontà, vuol dire che stiamo vivendo un conflitto profondo con una persona che sentiamo come negativa, o che ci troviamo in una situazione che ci leva energia vitale.

Se invece sogniamo un taglio estremo come una rasatura, voluta da noi stessi, il sogno potrebbe esprimere un desiderio di ripartire da zero, una voglia intensa di lasciarsi alle spalle qualcosa o qualcuno di particolarmente negativo. Oppure, rappresenta la voglia di liberarsi di una parte di se stessi che non si vuole più.

I numeri legati al sognare di farsi tagliare i capelli

Un altro modo di interpretare i sogni che facciamo è quello della smorfia, una pratica che associa dei numeri agli elementi sognati, per tentare la fortuna giocandoli al Lotto. In generale, la presenza di capelli nel sogno si associa al numero 11, da unire ia varie cifre in base alla lunghezza di partenza: se i capelli sono corti si legano al numero 1, se sono molto lunghi al numero 81. Il numero che la smorfia napoletana associa al taglio, invece, è il 46, a cui poi si possono aggiungere altri numeri in base a chi effettua il taglio, al colore dei capelli, allo strumento usato per tagliare.