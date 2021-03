Sognare di fumare: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare di fumare può essere interpretato, per un non fumatore, come un segno di trasgressione. Con molta probabilità state vivendo un periodo statico della vostra vita e sentite il desiderio di cambiare. Andiamo ora a vedere, in base al libro dei sogni, cosa significa e come si interpreta questo sogno. Inoltre, per chi volesse tentare la fortuna, vi elenchiamo anche i numeri fortunati correlati al sognare di fumare.

Sognare di fumare significato

Sognare di fumare una sigaretta ha una serie di significati, tutti da interpretare. Tra cui:

desiderio di socialità , del resto la sigaretta viene vista molto comunemente come un modo per stare in compagnia. Fumare una sigaretta insieme agli amici è legato al fare due chiacchiere insieme

, del resto la sigaretta viene vista molto comunemente come un modo per stare in compagnia. Fumare una sigaretta insieme agli amici è legato al fare due chiacchiere insieme evasione , cioè un momento anche per stare da soli

, cioè un momento anche per stare da soli senso di colpa, visto che il fumo può mettere a rischio la propria salute.

Sognare di fumare interpretazione

Sognare le sigarette indica molto spesso il desiderio e il bisogno di affettività. Vediamo insieme le varie interpretazioni:

Sognare di fumare due sigarette : è indubbiamente da collegarsi al mondo onirico, in quanto nella realtà è quasi impossibile vedere una persona fumare due sigarette contemporaneamente. Può indicare il desiderio di moltiplicare il proprio benessere e le proprie pulsioni.

: è indubbiamente da collegarsi al mondo onirico, in quanto nella realtà è quasi impossibile vedere una persona fumare due sigarette contemporaneamente. Può indicare il desiderio di moltiplicare il proprio benessere e le proprie pulsioni. Ricominciare a fumare : può indicare la preoccupazione di un ex fumatore di ricadere nella tentazione, così come la paura di non riuscire, in generale, a gestire i propri istinti.

: può indicare la preoccupazione di un ex fumatore di ricadere nella tentazione, così come la paura di non riuscire, in generale, a gestire i propri istinti. Smettere di fumare : è un sogno con un significato positivo. Indica che una difficoltà legata alla vita reale è stata superata.

: è un sogno con un significato positivo. Indica che una difficoltà legata alla vita reale è stata superata. Sognare di fumare in compagnia : il desiderio si ricollega alla voglia di passare del tempo con amici.

: il desiderio si ricollega alla voglia di passare del tempo con amici. Fumare di nascosto : indica un tradimento in arrivo.

: indica un tradimento in arrivo. Fumare davanti ai genitori: è indice di un rapporto conflittuale con i propri genitori. Sentite il bisogno di dimostrargli che orami siete cresciuti e pronti per tagliare il cordone ombelicale.

è indice di un rapporto conflittuale con i propri genitori. Sentite il bisogno di dimostrargli che orami siete cresciuti e pronti per tagliare il cordone ombelicale. Sognare di spegnere una sigaretta : sentite a necessità di interrompere una relazione, che sia sentimentale che lavorativa.

: sentite a necessità di interrompere una relazione, che sia sentimentale che lavorativa. Fumare una sigaretta al contrario : il vostro inconscio vi sta ricordando che forse ultimamente avete preso delle decisioni troppo frettolose. Cercate di riflettere meglio in futuro.

: il vostro inconscio vi sta ricordando che forse ultimamente avete preso delle decisioni troppo frettolose. Cercate di riflettere meglio in futuro. Sognare fumo nero: è indice di un avvertimento. Con molta probabilità il sognatore sta prendendo delle decisioni troppo azzardate.

Numeri

Il numero da giocare secondo la cabala o la smorfia napoletana è il numero 49, di pipa, 86, di sigarette, 19, di sigaro, 13, smettere di fumare 76.