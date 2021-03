Sognare di perdere il portafoglio: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

L’interpretazione dei sogni non è una scienza esatta, ma è senza dubbio una strada per cercare di capire meglio noi stessi, le nostre paure e i nostri desideri inconfessati. Nella vita quotidiana una delle paure più grandi è quella di perdere il portafoglio, in quanto senza i soldi e i documenti ci sentiamo più vulnerabili. Sognare di perdere il portafoglio, però, non è legato all’aspetto della perdita economica, bensì alla sfera emotiva. Il sognatore che vive la scena onirica di non trovare più il suo portafoglio o il timore che qualcuno glielo abbia rubato, indica che inconsciamente sta vivendo una situazione di disagio, una paura di perdere un qualcosa o una persona a cui tiene molto. Il sogno può anche riferirsi a una situazione importante come il lavoro. Infatti il portafoglio è parte dell’identità di un dato momento e perdendolo si va incontro a un cambiamento.

Sognare di perdere il portafoglio significato

Questo sogno potrebbe avere una duplice valenza: potrebbe riflettere sia un periodo fortunato, ricco e prosperoso, sia un periodo difficile, sfortunato e povero, dipende dalle circostanze dei sogni. Nel dettaglio:

Sognare di perdere la borsa : è associato a sentimenti di ansia, di agitazione, di dispiacere, ad una ricerca frenetica che può collegarsi a situazioni in cui la sognatrice si è sentita non apprezzata, priva di valore, non “vista” e non considerata come donna.

: è associato a sentimenti di ansia, di agitazione, di dispiacere, ad una ricerca frenetica che può collegarsi a situazioni in cui la sognatrice si è sentita non apprezzata, priva di valore, non “vista” e non considerata come donna. Portafoglio vuoto: riflette un assenza, forse non guadagnate e non sapete come fare per avere più soldi coraggio rimboccatevi le maniche andrà meglio. In alternativa questo sogno simboleggia lo spreco, quando spendete senza curarvi delle somme fino a rimanere senza, o peggio, se avete il vizio del gioco potreste aver perso tutto.

riflette un assenza, forse non guadagnate e non sapete come fare per avere più soldi coraggio rimboccatevi le maniche andrà meglio. In alternativa questo sogno simboleggia lo spreco, quando spendete senza curarvi delle somme fino a rimanere senza, o peggio, se avete il vizio del gioco potreste aver perso tutto. Sognare portafoglio con soldi : questo sogno è un classico soprattutto tra gli adolescenti che non lavorano e per chi non riesce a trovarsi un occupazione, suggerisce il desiderio di avere un po di fortuna ogni tanto.

: questo sogno è un classico soprattutto tra gli adolescenti che non lavorano e per chi non riesce a trovarsi un occupazione, suggerisce il desiderio di avere un po di fortuna ogni tanto. Sognare che ti rubano il portafoglio: nei sogni significa sentirsi “poveri” sotto tutti i punti di vista, sentire la mancanza di tutto (bene materiali ma sopratutto stima di sé), significa non avere consapevolezza di sé, dei propri talenti, sentirsi meno degli altri.

Numeri da giocare

Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabalao la smorfia napoletana è il numero 38.