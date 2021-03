Sognare di perdere la voce: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sarà capitato a tutti di sognare una situazione particolare, sentire la necessità di urlare e non avere la voce. Un sogno che provoca preoccupazione e senso di impotenza. Ma, andiamo a vedere più nel dettaglio, i significati ricollegati al sognare di perdere la voce.

Sognare di urlare senza voce

Se durante un sogno, di fronte a una situazione solitamente di pericolo, si cerca di urlare ma ci si ritrova a essere afona, con molta probabilità è il risultato di anni di condizionamento. Quante volte, soprattutto da bambini, ma anche in età adulta vi sarete sentiti dire di stare in silenzio o di non dire quella determinata cosa. Gridare è associato a qualcosa di inopportuno e fuori dalle regole, pericoloso quando ha uno scopo intimidatorio e aggressivo. Il non riuscire a urlare può dunque riferirsi a una situazione in cui il sognatore è stato represso per molti anni, dove non gli è stato concesso di esprimersi come avrebbe voluto. Ecco che la perdita di voce in un sogno indica la “mancanza” di uno sfogo e quindi su una tensione che continua ad accumularsi in qualche ambito.

Sognare di non riuscire a urlare: significati

Può voler significare:

rigidità, controllo, inibizione, emozioni represse, dolore, paura

Sognare di NON riuscire ad urlare si associa spesso alle paralisi del sonno, esperienze oniriche in cui il sognatore avverte una presenza vicina che lo terrorizza, ma non riesce a muoversi e tantomeno riesce ad urlare.

esperienze oniriche in cui il sognatore avverte una presenza vicina che lo terrorizza, ma non riesce a muoversi e tantomeno riesce ad urlare. Il sognatore ha la sensazione di essere sveglio, perchè il senso di lucidità e le sensazioni fisiche sono molto forti al punto che si avverte lo sforzo fatto per cercare di far uscire la voce o per muoversi.

perchè il senso di lucidità e le sensazioni fisiche sono molto forti al punto che si avverte lo sforzo fatto per cercare di far uscire la voce o per muoversi. Ma le paralisi del sonno hanno una spiegazione fisiologica legata ad una sorta di sovrapposizione fra la fase REM (in cui il corpo è ancora paralizzato) e la fase di risveglio e, anche se le cause di questa mancata sincronia sono ancora tutte da definire, si pensa che momenti particolari di stress possano influire sulla frequenza di queste esperienze.

