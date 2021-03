Sognare di perdersi: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Il terrore di perdersi, soprattutto in un luogo sconosciuto, avrà percorso tutti, almeno una volta. Ma, cosa vuol dire, sognare di perdersi? Questo tipo di sogno ha un forte significato psicologico. Definisce uno stato d’animo piuttosto negativo. Infatti, il perdersi fisicamente in un luogo indica una paura verso l’ignoto, una crisi d’identità, una delusione o la difficoltà di superare qualche ostacolo. Anche in questo caso, però, come per tutti gli altri sogni, bisogna capire a fondo il contesto e le modalità in ci il sogno si svolge per riuscire a darne la giusta interpretazione.

Sognare di perdersi: varie interpretazioni

L’immagine onirica che è rimandata a questo sogno riproduce sentimenti di angoscia e di preoccupazione, rispetto ai quali probabilmente sente di non avere punti di riferimento. Dal punto di vista emozionale e psicologico, il sogno ci rimanda all’ambito dell’insicurezza e della scarsa autostima di chi sogna. Il luogo in cui ci si perde è importante per comprendere appieno l’interpretazione del momento onirico. Nel dettaglio:

Sognare di perdersi per strada : indica l’incapacità di prendere una decisione a seguito della mancanza dei punti di riferiemento.

: indica l’incapacità di prendere una decisione a seguito della mancanza dei punti di riferiemento. Sognare di non riuscire a tornare a casa: può indicare la difficoltà di ritrovare la propria identità. Spesso accade a chi è troppo razionale e calcolatore e si vede costretto ad agire seguendo emotività e e istinto.

può indicare la difficoltà di ritrovare la propria identità. Spesso accade a chi è troppo razionale e calcolatore e si vede costretto ad agire seguendo emotività e e istinto. Sognare di perdersi in una città : il sognatore si sente spaesato, come se avesse perso i punti di riferimento su cui contare.

: il sognatore si sente spaesato, come se avesse perso i punti di riferimento su cui contare. Perdersi in un cimitero: può voler significare non riuscire a lasciare andare il passato, non riuscire a prendere le distanze da stereotipi di solito imposti a livello familiare, ma non solo.

può voler significare non riuscire a lasciare andare il passato, non riuscire a prendere le distanze da stereotipi di solito imposti a livello familiare, ma non solo. Sognare folla : questo sogno vuole significare che il momento di grande insicurezza che state vivendo rischia di farvi deviare su una strada che può rivelarsi dannosa o pericolosa. Il consiglio, quindi, è quello di prestare assoluta attenzione.

: questo sogno vuole significare che il momento di grande insicurezza che state vivendo rischia di farvi deviare su una strada che può rivelarsi dannosa o pericolosa. Il consiglio, quindi, è quello di prestare assoluta attenzione. Perdersi mentre si va la lavoro: è tipico di chi sa di dover cambiare rotta, o di chi sta vivendo un periodo particolarmente stressante e non è certo dei risultati.

è tipico di chi sa di dover cambiare rotta, o di chi sta vivendo un periodo particolarmente stressante e non è certo dei risultati. Non riuscire ad uscire da un labirinto: è un altro sogno molto comune. Indica che si sta vivendo un momento molto complicato, dove non si riesce a trovare una via d’uscita. Spesso si intravede ad ogni svolta l’uscita ma non si riesce a raggiungerla, anzi ad ogni incrocio si trovano difficoltà maggiori o pericoli. Questo indica proprio la difficoltà di risolvere problemi.

Numeri da giocare

Sognare di perdersi 22, perdersi in mare 2, perdersi d’animo 13, perdersi in un cimitero 27, perdere la strada 41,perdersi in città 44, perdersi tra la folla 53.