Sognare di tagliarsi i capelli: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Questo tipo di sogno è sicuramente più frequente nelle donne, da sempre attente alla loro chioma, ma capita anche agli uomini. Spesso ricorriamo alle forbici quando abbiamo bisogno di cambiare qualcosa o è arrivato il momento di voltare pagina e dare una svolta alla nostra vita. Diversamente dal sognare capelli lunghi, quando capita di sognare di tagliarsi i capelli forse il nostro istinto ci sta suggerendo di fare dei cambiamenti radicali nella nostra vita. E non solo…

Sognare di tagliarsi i capelli significato e interpretazione

Come detto, i capelli sono un elemento fondamentale della bellezza e della personalità di una donna. Inoltre, i capelli sono attaccati alla testa e la loro posizione, nell’interpretazione dei sogni, gioca un ruolo chiave. Se da una parte costituiscono un’arma di seduzione, dall’altra sono saldamente ancorati vicino alla materia grigia che ci fa pensare con razionalità. I capelli sono poi spesso associati alla nuova vita e alla forza vitale: chi non ricorda il mito di Sansone, che traeva la forza dai suoi capelli?

Per questo motivo capire il significato del sognare capelli tagliati può assumere sfumature molto diverse in base al contesto. Generalmente però, si ricollega a un bisogno di “dare un taglio” netto a una situazione che ci fa vivere male. Può indicare la necessità intima di cambiare totalmente atteggiamento rispetto a qualcosa. O ancora, se nel sogno i capelli sono un mezzo di seduzione, sognare di tagliarsi i capelli esprime il desiderio di essere apprezzati per le proprie capacità, piuttosto che per l’apparenza.

I diversi significati del sognare di tagliare i capelli

Vediamo i significati legati a questo tipo di sogno nelle varianti più comuni: