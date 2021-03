Sognare di tornare a scuola: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Se state vivendo un periodo particolarmente stressante vi sarà capitata di fare questo sogno, anche se ormai siete adulti e la scuola l’avete bella che terminata. Per questo motivo sognare di tornare a scuola può rappresentare un riflesso di condizioni difficili che state vivendo nella vita reale. Forse dovete affrontare una prova importante, personale o professionale e non vi sentite sicuri. In risposta a questa condizione, il nostro inconscio ci riporta tra i banchi di scuola, in una situazione che ci fa ritrovare impreparati in occasione di un’interrogazione o di un compito a sorpresa. Se il sogno si riferisce a un flashback del periodo degli esami poi, vuol dire che state vivendo l’apice di una situazione angosciante.

Sognare di tornare a scuola significato

Perché gli adulti sognano spesso la scuola? È una domanda che si fanno in molti, proprio perché è un sogno comunissimo. Sognare di dover tornare a scuola da adulti è un sogno che tradisce insicurezza: ti senti impreparato e inadeguato ad affrontare dei compiti che ti sembrano al di là delle tue possibilità. Come accade per la maggior parte dei sogni, andiamo a vedere i dettagli che contornano il momento onirico per cercare di interpretare al meglio il significato di sognare di tornare a scuola.

Da un lato, sognare di tornare a scuola significa che hai bisogno di approfondire meglio qualcosa, che ci sono degli insegnamenti che devi assorbire per la tua crescita personale, per procedere nel tuo percorso di vita.

che ci sono degli insegnamenti che devi assorbire per la tua crescita personale, per procedere nel tuo percorso di vita. Dall’altro, invece, potrebbe essere un modo per rivivere la propria giovinezza, un periodo della vita che si ricorda con nostalgia e con piacere.

Sognare la scuola per uno studente

Se sei uno studente e ti è capitato di sognare la scuola, è importante definirne bene i dettagli. Ecco alcune interpretazioni:

Sognare di andare in una scuola diversa, cambiare scuola: può indicare che avete bisogno di un cambiamento, di nuovi stimoli e conoscenze. Il sogno d'altra parte può anche esprimere spaesamento e paura di non essere accettato a livello sociale.

Sognare di andare a scuola in ritardo, non riuscire a trovare l'aula: può simboleggiare un'insicurezza di base del sognatore. Poca convinzione di fronte a un progetto futuro.

Sognare di scappare da scuola, di marinare la scuola: vorreste evitare fatica e responsabilità. Può anche esprimere un senso di colpa.

Sognare di andare a scuola impreparati, senza aver fatto i compiti, senza aver studiato: probabilmente vi sentite in colpa per qualcosa e sapete di non aver fatto il vostro dovere.

: probabilmente vi sentite in colpa per qualcosa e sapete di non aver fatto il vostro dovere. Sognare di andare a scuola senza libri: vi sentite caricati da troppe responsabilità e vorreste sentirvi più leggeri.

Sognare la scuola come edificio

Il significato è legato alle condizioni in cui versa la scuola e alle sensazioni dle sognatore nel ripercorrere aule e corridoi.

Scuola vecchia: probabilmente il sognatore ha bisogno di cambiare la propria routine, magari con nuovi stimoli e conoscenze.

Sognare scuola allagata: l'acqua è connessa alle emozioni; può essere che tu abbia vissuto una situazione emotivamente molto stressante tra le mura scolastiche.

: l’acqua è connessa alle emozioni; può essere che tu abbia vissuto una situazione emotivamente molto stressante tra le mura scolastiche. Sognare scuola che va a fuoco, un incendio a scuola: questo sogno può esprimere rabbia furente; può essere successo qualcosa che ti ha fatto arrabbiare molto.

