Sognare di volare: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

In generale, sognare di volare è indice li libertà. Prendere il volo e riuscire a volare è un modo per esprimere un disagio che si sta vivendo nella vita reale, legato magari al soffocamento dei propri istinti. I due filosofi per eccellenza nell’interpretare i sogni, forniscono delle spiegazioni totalmente diverse. Sognare di volare con o senza ali viene visto da Freud come un simbolo sessuale, al contrario, per Jung, si parla di simbolo del volo come il desiderio di liberarsi da ogni tipo di restrizione che la vita ci impone.

Sognare di volare significato

Secondo il libro dei sogni, sognare di librarsi nell’aria è da sempre collegato a diverse interpretazioni e significati, tra questi:

Voglia di fantasticare e ricerca di autonomia : di solito, il volo indica la tendenza a fantasticare soprattutto nell’età dell’ infanzia e dell’ adolescenza, dove il desiderio dei ragazzi è quello di allontanarsi dalle prime responsabilità della vita adulta.

: di solito, il volo indica la tendenza a fantasticare soprattutto nell’età dell’ e dell’ dove il desiderio dei ragazzi è quello di allontanarsi dalle della vita adulta. Superamento delle difficoltà : attraverso l’azione del volo, il sognatore esprime la sua voglia di esser riuscito a superare delle sfide e degli ostacoli.

: attraverso l’azione del volo, il sognatore esprime la sua voglia di esser riuscito a superare delle sfide e degli ostacoli. Fuga dalla realtà : volare via rappresenta il bisogno di evadere e allontanarsi da qualcosa o qualcuno che ci fa soffrire.

: volare via rappresenta il bisogno di evadere e allontanarsi da qualcosa o qualcuno che ci fa soffrire. Sognare aereo: può essere interpretato con la voglia di evadere e scappare in modo rapido e veloce. Questa visione onirica può anche rappresentare la voglia o la necessità di velocizzare i tempi di qualcosa che ci riguarda.

può essere interpretato con la voglia di evadere e scappare in Questa visione onirica può anche rappresentare la voglia o la necessità di di qualcosa che ci riguarda. Sognare di volare con qualcuno: se il sognatore vede se stesso volare insieme a un’altra persona, significa che c’è il desiderio di costruire qualcosa con lei . Non si parla necessariamente di un rapporto fisico o di una storia, può anche esser semplicemente la realizzazione e condivisione di un progetto in comune.

se il sognatore vede se stesso volare insieme a un’altra persona, significa che c’è il desiderio di . Non si parla necessariamente di un rapporto fisico o di una storia, può anche esser semplicemente la realizzazione e condivisione di un progetto in comune. Sognare di cadere mentre si vola : è sinonimo di poca fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. In generale, un sogno in cui si cade indica anche un senso di colpa e di vergogna per qualcosa che si è fatto e di cui ci si è pentiti.

: è sinonimo di poca fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. In generale, un sogno in cui si cade indica anche un senso di colpa e di per qualcosa che si è fatto e di cui ci si è pentiti. Sognare di avere le ali : sognare di averle è sinonimo di intelligenza e capacità di resilienza . Del resto, le ali sono da sempre simbolo di libertà.

: sognare di averle è sinonimo di e capacità di . Del resto, le ali sono da sempre simbolo di libertà. Sognare di volare su una scopa : indica un modo alternativo e creativo per raggiungere i propri obiettivi.

: indica un modo alternativo e creativo per raggiungere i propri obiettivi. Sognare di volare senza riuscire a scendere : è tipico dei “sognatori a occhi aperti”. Attenzione però a non perdere troppo di vista la realtà.

: è tipico dei “sognatori a occhi aperti”. Attenzione però a non perdere troppo di vista la realtà. Volare nello spazio : un sogno affascinante condiviso anche da Jung. Sta a indicare una crescita spirituale, se accompagnato dall’incontro con angeli e creature aliene.

: un sogno affascinante condiviso anche da Jung. Sta a indicare una crescita spirituale, se accompagnato dall’incontro con angeli e creature aliene. Volare al contrario: attenzione, il tuo istinto ti sta dicendo di allontanarti da una situazione che stai vivendo e che si sta dimostrando particolarmente pericolosa.

attenzione, il tuo istinto ti sta dicendo di allontanarti da una situazione che stai vivendo e che si sta dimostrando particolarmente pericolosa. Sognare di volare per scappare: è sinonimo di caparbietà, ricorrere a tutto pur di sfuggire da una situazione che riteniamo pericolosa. Quindi, al di là del sogno che può sembrare avere una connotazione negativa, in realtà è proprio l’opposto.

Numeri

Sognare di volare nella smorfia viene interpretato con il numero 58, sognare di avere le ali e volare è collegato al numero 66, chi sogna di volare su una scopa, invece, dovrà giocare il numero 8.