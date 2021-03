Sognare fiori: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

I fiori sono il simbolo dell’affettività, dell’amore e della rinascita. Alla luce di queste considerazioni, legata alla simbologia del fiore, la sua interpretazione onirica non può che essere positiva. Sognare fiori è un’esperienza fresca, colorata e rasserenante. Può indicare uno stato d’animo tranquillo e in pace con se stesso, così come una “fioritura” dell’animo. Magari, il sognatore sta rinascendo dopo un periodo difficile oppure sta intraprendendo nuovi progetti con successo. Vediamo ora tutti i significati legati al sognare fiori.

Sognare i fiori: significato

Sognare fiori può avere diversi significati, dipendenti dalle caratteristiche dei fiori che compaiono nel sogno. Se si fa questo tipo di sogno, per avere una corretta interpretazione, è giusto ricordare la tipologia, il colore, la forma e la sensazione provata. Vediamo insieme i sogni più comuni che riguardano i fiori.

Sognare fiori interpretazioni

Sognare di coltivare fiori : significa che ultimamente vi siete un pò trascurati e avete bisogno di dedicarvi di più a voi stessi e alle vostre passioni.

: significa che ultimamente vi siete un pò trascurati e avete bisogno di dedicarvi di più a voi stessi e alle vostre passioni. Piantare dei fiori: può voler indicare che ci sarà una novità in arrivo. Potrebbe riguardare la sfera lavorativa ma anche quella famigliare.

può voler indicare che ci sarà una novità in arrivo. Potrebbe riguardare la sfera lavorativa ma anche quella famigliare. Sognare di buttare un fiore : probabilmente avete litigato con la persona che ve lo ha regalato nel sogno.

: probabilmente avete litigato con la persona che ve lo ha regalato nel sogno. Sognare di ricevere fiori: se la persona che nel sogno compie questo gesto è realmente conosciuta dal sognatore, con molta probabilità indica il sentimento reale che provate per lei.

se la persona che nel sogno compie questo gesto è realmente conosciuta dal sognatore, con molta probabilità indica il sentimento reale che provate per lei. Comprare dei fiori : probabilmente c’è qualcosa di irrisolto in voi, come una lite avvenuta. Il vostro inconscio vi sta dicendo che è arrivato il momento di fare pace.

: probabilmente c’è qualcosa di irrisolto in voi, come una lite avvenuta. Il vostro inconscio vi sta dicendo che è arrivato il momento di fare pace. Fiori che sbocciano : una novità importante sta per arrivare, magari una nascita in arrivo.

: una novità importante sta per arrivare, magari una nascita in arrivo. Fiori appassiti: sicuramente indica un momento di malinconia. Così come i fiori finti , magari non riuscite a vivere serenamente una situazione che a parer vostro non è reale e temete di essere presi in giro.

sicuramente indica un momento di malinconia. Così come i , magari non riuscite a vivere serenamente una situazione che a parer vostro non è reale e temete di essere presi in giro. Sognare fiore spezzato : anche in questo caso, probabilmente è accaduto qualcosa che vi ha fatto soffrire.

: anche in questo caso, probabilmente è accaduto qualcosa che vi ha fatto soffrire. Mazzo di fiori: indica che state celebrando un nuovo amore o una nuova amicizia.

Sognare fiori: il significato del colore

Sognare rose rosse : indica che c’è un forte sentimento e una forte passione verso la persona che appare in sogno.

: indica che c’è un forte sentimento e una forte passione verso la persona che appare in sogno. Sognare fiori bianchi : così come il colore, indica sentimenti puri nei confronti dei propri figli o la speranza di un nuovo amore.

: così come il colore, indica sentimenti puri nei confronti dei propri figli o la speranza di un nuovo amore. Fiori gialli significato : simboleggiano la gioia di vivere e la determinazione.

: simboleggiano la gioia di vivere e la determinazione. Sognare rose bianche : indicano che è in arrivo un nuovo amore.

: indicano che è in arrivo un nuovo amore. Fiori rosa : indicano pace e serenità. Uno stato d’animo tranquillo.

: indicano pace e serenità. Uno stato d’animo tranquillo. Sognare fiori arancio: sono il simbolo del piacere e della sensualità.

Numeri

Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia è il numero 20. Per i fiori freschi si potrà invece puntare sul 60 mentre per i fiori secchi il numero da giocare è l’86.