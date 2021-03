Sognare gambe: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare gambe ha un significato molto preciso, lo stesso Freud ha dedicato intere interpretazioni legate a questo sogno. Per lui, sognare una parte del corpo, comprese le gambe, indicava un collegamento sessuale. Ma, se vogliamo ragionare in generale, le gambe sono la parte del nostro corpo che ci sorregge e ci dà la stabilità per poter camminare. Rappresentano, dunque, la forza per andare dove vogliamo.

Sognare gambe significato

Sognare le gambe potrebbe indicare la possibilità di “andare avanti“, quindi crescere e maturare, sia sul piano professionale che sentimentale. Ovviamente, il giusto significato da attribuire al sogno lo si piò avere solo collegando l’arto in questione a dei dettagli presenti nel sogno, solo così sarà possibile interpretarlo correttamente. Vediamo insieme i più frequenti.

Sognare gambe interpretazione

Sognare gambe ferite : visto il significato generico ricollegato al sognare le gambe, ovviamente sognare una rotta non è un buon segno. Con molta probabilità vi sentite ostacolati nel raggiungimento di un obiettivo.

: visto il significato generico ricollegato al sognare le gambe, ovviamente sognare una rotta non è un buon segno. Con molta probabilità vi sentite ostacolati nel raggiungimento di un obiettivo. Sognare amputazione gamba : con molta probabilità avete perso qualcosa. Non deve trattarsi necessariamente di una perdita materiale. Potrebbe anche darsi che avete perso un lavoro, un’opportunità, un amore o un amico.

: con molta probabilità avete perso qualcosa. Non deve trattarsi necessariamente di una perdita materiale. Potrebbe anche darsi che avete perso un lavoro, un’opportunità, un amore o un amico. Peli sulle gambe : non vi sentite apposto con voi stesse (in questo caso ci riferiamo alle donne che fanno questo sogno). Sentite che avete troppe cose da fare e non riuscite a occuparvi anche di voi stesse.

: non vi sentite apposto con voi stesse (in questo caso ci riferiamo alle donne che fanno questo sogno). Sentite che avete troppe cose da fare e non riuscite a occuparvi anche di voi stesse. Gambe pesanti: potrebbe riflettere lo stato del sognatore. Non vi sentite soddisfatti della vostra vita reale e non avete ancora trovato la giusta determinazione per cambiare il corso delle cose.

potrebbe riflettere lo stato del sognatore. Non vi sentite soddisfatti della vostra vita reale e non avete ancora trovato la giusta determinazione per cambiare il corso delle cose. Sognare gambe robuste e sane: anche in questo caso, il sogno riflette il vostro stato d’animo. Vi sentite sicuri e tranquilli con voi stessi. Siete anche soddisfatti per il lavoro e il rapporto di coppia.

anche in questo caso, il sogno riflette il vostro stato d’animo. Vi sentite sicuri e tranquilli con voi stessi. Siete anche soddisfatti per il lavoro e il rapporto di coppia. Gambe magre e gracili : state affrontando un periodo carico di responsabilità e non vi sentiti sicuri di riuscire ad affrontarlo.

: state affrontando un periodo carico di responsabilità e non vi sentiti sicuri di riuscire ad affrontarlo. Gamba ingessata : vivete una situazione che è statica da troppo tempo e che non riesce a evolversi. Dovete trovare la forza di prendere in mano la situazione.

: vivete una situazione che è statica da troppo tempo e che non riesce a evolversi. Dovete trovare la forza di prendere in mano la situazione. Sognare gamba che sanguina : state dedicando troppe energie a chi non lo merita. Cercate di capire chi sono queste persone nella vostra vita reale.

: state dedicando troppe energie a chi non lo merita. Cercate di capire chi sono queste persone nella vostra vita reale. Lividi sulle gambe : indicano un livido nell’anima, una ferita che ancora non si è rimarginata e che vi provoca dolore.

: indicano un livido nell’anima, una ferita che ancora non si è rimarginata e che vi provoca dolore. Cellulite sulle gambe : potrebbe semplicemente rispecchiare un vostro problema realmente esistente nella vita.

: potrebbe semplicemente rispecchiare un vostro problema realmente esistente nella vita. Sognare di rompersi una gamba : simboleggia il senso di inadeguatezza, la perdita di forza, così come stati di ansia di fronte a ostacoli e difficoltà presenti nella vita reale.

: simboleggia il senso di inadeguatezza, la perdita di forza, così come stati di ansia di fronte a ostacoli e difficoltà presenti nella vita reale. Gamba di legno: è in arrivo un importante cambiamento.

Numeri

Secondo la cabala, i numeri fortunati sono:

le gambe delle donne numero 77

gambe pesanti 89

gambe ferite 36

belle e sane 59

gamba fratturata 26

gamba tagliata 82

gamba immobile 87