Sognare gatti: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Il gatto è un animale indipendente, simbolo di potere, per questo la sua presenza in un sogno può essere indice di desiderio di autonomia e distacco. Secondo Freud, infatti, sognare gatti può rappresentare la sessualità femminile percepita come pericolosa e castrante per l’uomo. Ma se ci appare in sogno cosa significa? Andiamo a vedere, le varie interpretazioni legate al sognare un gatto.

Sognare i gatti interpretazioni

Il libro dei sogni guarda al felino come simbolo di una forte ricerca di libertà. Sognare un gatto può avere sia una valenza positiva che negativa; dipende dal rapporto che il sognatore ha con i felini in generale. Se rientra tra i suoi animali preferiti, il sogno avrà con molta probabilità una connotazione positiva e rincuorante, al contrario, se il sognatore non li ama, di conseguenza, i sentimenti legati saranno di ansia e preoccupazione.

Sognare gatto affettuoso : rappresenta un sentimento rilassato da parte di chi lo sogna e quindi il significato non può che essere favorevole.

: rappresenta un sentimento rilassato da parte di chi lo sogna e quindi il significato non può che essere favorevole. Sognare un gatto aggressivo : rappresenta un senso di frustrazione nei confronti dei rapporti interpersonali e può indicare la sensazione di dare molto agli altri senza ricevere abbastanza in cambio.

: rappresenta un nei confronti dei rapporti interpersonali e può indicare la sensazione di dare molto agli altri senza ricevere abbastanza in cambio. Sognare cuccioli : se sogni gattini appena nati, il tuo inconscio ti sta avvertendo che hai necessità di esser ascoltato dalle persone che ti sono accanto.

: se sogni gattini appena nati, il tuo inconscio ti sta avvertendo che hai necessità di esser ascoltato dalle persone che ti sono accanto. Gatti malati: possono significare che esiste uno squilibrio tra l’intelletto e l’intuizione.

possono significare che esiste uno squilibrio tra l’intelletto e l’intuizione. Gatti sani: simbolo di una natura sana e intuitiva. Se il sogno viene fatto da una donna, indica che la sognatrice ha un alto livello di fiducia in se stessa.

simbolo di una natura sana e intuitiva. Se il sogno viene fatto da una donna, indica che la sognatrice ha un alto livello di fiducia in se stessa. Se sogni di perdere il tuo gatto : probabilmente hai bisogno di una maggiore libertà e indipendenza.

: probabilmente hai bisogno di una e indipendenza. Sognare dei gatti che litigano, o un gatto che litiga con noi: è segno della presenza di un conflitto interiore o con una persona a noi vicina.

è segno della presenza di un conflitto interiore o con una persona a noi vicina. Sognare un gatto morto, ferito o che muore: si sta vivendo un momento di solitudine affettiva.

Sognare gatti: interpretazioni legate al colore del pelo

Sognare gatto nero : dipende dall’aspetto superstizioso del sognatore. Il colore nero potrebbe enfatizzare la connessione con il mistero e l’inconscio, e quindi essere un invito ad aprirti verso questa dimensione, a fidarti di più del tuo istinto.

: dipende dall’aspetto superstizioso del sognatore. Il colore potrebbe enfatizzare la connessione con il mistero e l’inconscio, e quindi essere un invito ad aprirti verso questa dimensione, a fidarti di più del tuo istinto. Gatto bianco : può essere il simbolo di un’imminente lieta novella . È tendenzialmente un segnale positivo.

: può essere il simbolo di un’imminente . È tendenzialmente un segnale positivo. Gatto rosso : simboleggia gli sforzi per il raggiungimento di un obiettivo. Inoltre, può anche indicare la ricerca dell’indipendenza e alludere a sensualità e desiderio sessuale .

: simboleggia gli sforzi per il raggiungimento di un obiettivo. Inoltre, può anche indicare la ricerca dell’indipendenza e alludere a . Sognare un gatto arancione: il tuo inconscio ti sta dicendo di prendere la vita con il sorriso. Aumentando la dose di divertimento, leggerezza e spensieratezza.

Numeri da giocare

Il numero generalmente associato alla figura del gatto è il 13; se è di colore bianco, bisognerà giocare il 25, se è nero, 17, rosso, 81, grigio, 59.

Se nel sogno ci appare una gatta con i gattini appena nati, il numero è il 37. Un gatto che graffia o si mostra aggressivo corrisponde al 29, se è arrabbiato al 47, se viene abbandonato al 70 e se è morto, al 57. Se appare affettuoso e dolce, il numero 36.