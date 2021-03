Sognare Gesù: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Si tratta di un sogno non molto ricorrente e che può gettare nella confusione il sognatore. Se si tratta di una persone credente, ovvio che la circostanza di aver potuto sognare Gesù, è sicuramente un momento che ricorderà con molto piacere. In caso contrario, sono molte le domande poste dal sognatore per cercare di comprendere le motivazioni che hanno spinto l’inconscio a questo tipo di esperienza onirica. Vediamo nel dettaglio i vari significati di sognare Gesù.

Sognare Gesù significato

Questo tipo di sogno può essere interpretato come un bisogno da parte del sognatore di un supporto per un qualcosa che sta vivendo. Il sognatore ha bisogno di aggrapparsi a una figura divina a cui potersi affidare completamente.

Sognare Gesù interpretazioni

Sognare di vedere Gesù, senza parlare con lui: questo tipo di apparizione si ricollega a un momento complesso che state vivendo e che non sapete ancora come gestire. L’immagine di Gesù viene vista come un sostegno a cui affidarsi.

Sognare Gesù e non essere credenti

Se il sognatore riferisce di aver visto Gesù ma di non essere assolutamente credente, molto probabilmente il sogno è l’espediente che l’inconscio sta utilizzando per suggerire alla persona che è arrivato il momento di credere in qualcosa, di lasciarsi andare maggiormente alla speranza che qualcosa di positivo possa accadere nella propria vita.

Numeri

Il numero ricollegabile al sogno è, ovviamente, il 33, l’età che le Sacre Scritture ci riferiscono relativamente alla morte di Gesù. Se sogniamo Gesù bambino, l’estratto sul quale puntare diventerà il 45 mentre parlare con Gesù si associa al numero 58. Se a parlare nel sogno è solo Gesù, il numero da giocare sarà il 65 mentre per l’immagine di Gesù crocifisso l’estratto consigliato è il 69.