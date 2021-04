Sognare granchi: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare granchi, può avere una doppia simbologia. Si tratta, dunque, di un animale dalle molteplici caratteristiche. Da un lato, il granchio si ricollega al simbolo dell’acqua, quindi profondità e trasparenza, ma dall’altro, con la sua corazza si identifica con i meccanismi di autodifesa del sognatore. Si tratta di un sogno molto particolare che va analizzato con cura. Vediamo insieme le varie interpretazioni e i numeri legati a questo sogno.

Sognare granchi con chele significato

L’elemento dominante nel granchio sono sicuramente le chele, vere e proprie armi di difesa. Per questo, sognare crostacei vivi indica con molta probabilità che il sognatore sta vivendo un periodo della propria vita in cui non si sente al sicuro. Sentite il bisogno di difendervi e non abbassare mai la guardia. Il sognatore è una persona dalla corazza dura ma dal cuore fragile.

Granchio significato in amore

Ad esempio, se in questo momento della vostra vita state corteggiando o vi siete infatuati di qualcuno, sognare granchi vi indica un corteggiamento non facile.

Sognare granchi interpretazione

Vediamo ora le varie interpretazioni legato al granchio nei sogni.

Sognare granchio nero: in questo caso il simbolo è legato al colore nero. Indice di un periodo molto difficile che state vivendo, in cui state rivivendo emozioni e delusioni passate che non avreste voluto affrontare.

in questo caso il simbolo è legato al colore nero. Indice di un periodo molto difficile che state vivendo, in cui state rivivendo emozioni e delusioni passate che non avreste voluto affrontare. Granchio enorme : quando nelle esperienze oniriche l’oggetto del sogno è gigante, il significato è sempre la pesantezza. Con molta probabilità vi siete costruiti un’enorme corazza e non riuscite più a gestire la situazione con le persone che vi sono accanto.

: quando nelle esperienze oniriche l’oggetto del sogno è gigante, il significato è sempre la pesantezza. Con molta probabilità vi siete costruiti un’enorme corazza e non riuscite più a gestire la situazione con le persone che vi sono accanto. Granchio addosso : la presenza di un animale sul vostro corpo nei sogni indica che dovete iniziare a prendere coscienza di qualcosa che non volete. Nel caso del granchio può essere qualsiasi cosa, data la sua natura. Qualcosa che non volete affrontare vi sta tormentando.

: la presenza di un animale sul vostro corpo nei sogni indica che dovete iniziare a prendere coscienza di qualcosa che non volete. Nel caso del granchio può essere qualsiasi cosa, data la sua natura. Qualcosa che non volete affrontare vi sta tormentando. Sognare un granchio in bocca : con molta probabilità indica un qualcosa che avreste voluto dire ma non ne avete avuto il coraggio. Quel qualcosa vi è rimasto impresso e ora siete pentiti.

: con molta probabilità indica un qualcosa che avreste voluto dire ma non ne avete avuto il coraggio. Quel qualcosa vi è rimasto impresso e ora siete pentiti. Granchio morto : al di la di quello che si potrebbe immaginare, questo sogno indicare siete finalmente liberi da ogni corazza. Avete ritrovato il coraggio di essere voi stessi.

: al di la di quello che si potrebbe immaginare, questo sogno indicare siete finalmente liberi da ogni corazza. Avete ritrovato il coraggio di essere voi stessi. Sognare granchio che scappa: potrebbe simboleggiare un passato che non vi fa più paura e che siete riusciti ad affrontare.

potrebbe simboleggiare un passato che non vi fa più paura e che siete riusciti ad affrontare. Granchio nel letto: se un granchio appare nel letto, forse vi siete sempre nascosti dietro un immagine che non rispecchiava il vostro vero essere. Oppure al contrario, il sogno si riferisce al partner che non è quello che pensavate fosse.

Numeri

Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia napoletana è il numero 3.

Se però il granchio è piccolo, il numero giusto è il 50, se invece il granchio si trova nel mare numero 86. Se avete sognato un granchio morto, giocato il numero 18, se invece il granchio è vivo tentate con il numero 10.