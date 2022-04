Sognare i numeri: il significato nel Gioco del Lotto

Quando si condivide il fatto di aver sognato dei numeri può capitare che scappi la battuta: “Perché non li giochi al Lotto?”. Il popolare gioco, con le sue 11 ruote, è diventato ormai parte della cultura del Belpaese.

Non è un caso, quindi, se si trova oggetto delle speculazioni popolari, alquanto goliardiche e divertenti, come testimonia la presenza dell’associazione storica tra Smorfia e numeri del Lotto. È sempre fondamentale tenere presente che la numerologia non è una disciplina scientifica e non presenta alcun fondamento reale. Motivo per cui ricercare un’interpretazione è quanto mai lecito e persino gradevole, ma non registra alcuna verità assoluta se non a livello di intrattenimento.

Nel Gioco del Lotto le estrazioni sono sempre casuali, motivo per cui, pur essendo i numeri classificati come ritardatari, numeri frequenti e numeri spia, la probabilità dell’uscita dell’uno anziché dell’altro è sempre equivalente.

E quindi, dobbiamo smettere di sognare? Assolutamente no, anche perché non sono forse i sogni “desideri di felicità”? Lo diceva Cenerentola ma anche Sigmund Freud, che con la sua interpretazione dei sogni ha fatto parlare e non poco.

Il Lotto e i sogni

Come abbiamo accennato, a intervenire sulla rispondenza rispetto ai numeri sognati è una tradizione classica, napoletana ma presente anche in chiave moderna, quale quella della Smorfia. Un piccolo dizionario che presenta al suo interno una poliedricità di aneddoti differenti, associati ai numeri compresi tra l’1 e il 90.

Le origini della Smorfia sono piuttosto antiche e risalgono, secondo le testimonianze giunte fino a noi, al II secolo d.C., secondo alcuni, anche se appare quanto mai probabile che sia legata nientemeno che a un’altra tradizione, questa volta proveniente dal mondo ebraico: la cabala.

La Smorfia napoletana è confluita, insieme alle altre diffuse lungo lo Stivale, in quella moderna, che rappresenta una sorta di collage delle varie Smorfie d’Italia.

Sulla scientificità dell’interpretazione dei numeri del Lotto

Non ci stancheremo mai di ribadire che interpretare i sogni seguendo un approccio scientifico è altra cosa, non a caso ci sono figure professionali qualificate e specializzate in questo tipo di approccio. I sogni sono una cosa seria e possono rivelare molto sulla persona, sulle sue emozioni, sui suoi desideri e sulle sue fragilità.

Da sempre affascinano l’essere umano, il quale, come ben sappiamo non è l’unico a sognare, lo fanno anche altri mammiferi, ma non smette mai di trarre spunti preziosi e curiosità rispetto a quanto vissuto durante le ore del sonno. Pertanto, esistono numerosi libri in materia, che presentano diverse argomentazioni, alcune scientifiche, molte altre no.

Tornando al Lotto, vi segnaliamo, sempre come curiosità, che non mancano le statistiche, presenti anche online e sull’App My Lotteries, l’applicazione digitale ufficiale del gioco. Si tratta di elementi ludici e permettono di vivere il Lotto con ulteriore leggerezza.

Concludiamo facendovi notare che un numero ritardatario può comparire da un momento all’altro. Con la stessa probabilità di quello che si è sognato la notte scorsa o di un numero che si manifesta nelle estrazioni, sempre assolutamente casuali, con maggiore frequenza. Il Lotto è un gioco e come tale va sempre inteso.