Sognare il mare: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

I sogni che riguardano il mare hanno un significato molto introspettivo. Sognare il mare è sinonimo di profondità e immensità nel nostro subconscio. Si dice che, chi è solito sognare il mare sia una persona molto introversa e riservata. In ogni caso, il mare è simbolo di forza dinamica, di nutrimento, di vita, e, come tale, gli viene attribuito generalmente un significato positivo nei sogni. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio.

Sognare il mare cosa significa?

Secondo Jung: “Il mare è il simbolo per eccellenza dell’inconscio, la madre di tutto ciò che vive”. Proprio per questo, in generale, il mare nei sogni rappresenta il flusso della nostra coscienza, il fluire della vita, l’alternarsi delle nostre emozioni. Ma, come in ogni sogno, per una buona interpretazione è necessario ricordare i vari dettagli e le varie situazioni.

Sognare mare : è un tipo di sogno che può ricorrere spesso. La sua interpretazione si colloca nella necessità di sentire il bisogno di esprimere alcuni sentimenti profondi, oppure potrebbe semplicemente significare vivere un periodo in cui la riflessione potrebbe riguardare un’amica fidata.

Sognare mare agitato : significa che il sognatore è scosso o destabilizzato da qualcosa. Questa preoccupazione è ricollegabile alla vita reale e può riguardare varie sfere, da quella sentimentale a quella lavorativa.

Sognare mare in tempesta e sognare onde altissime : è sinonimo di un animo inquieto. La simbologia del sognare mare agitato e sognare onde alte si identifica anche con uno stile di vita molto passionale da parte del sognatore.

Sognare il mare calmo: nel sogno il mare calmo e piatto è sinonimo di un presagio positivo. Sta a significare che la parte razionale e l'inconscio sono in equilibrio tra di loro e non ci sono particolari vicende in sospeso.

Sognare mare mosso : contrariamente al sogno precedente. Indica che il momento onirico ha bisogno di lanciare un messaggio al sognatore, informandolo che c'è un qualcosa nella sua vita che lo turba particolarmente.

Sognare di nuotare: il significato dipende dalla sensazione che si prova in quel momento. Se si sta nuotando in un mare calmo e limpido, l'interpretazione è senza dubbio positiva. Lo stesso vale se nel sogno ci si ritrova in mare aperto: se non si prova alcuna sensazione di paura o ansia , allora vuol dire che si stanno aprendo nuovi orizzonti.

Sognare di essere da solo in mezzo al mare : indica un senso di smarrimento e confusione, ma se nel sogno ti senti bene e non hai paura, allora può voler significare liberazione e nuovi orizzonti davanti a te.

Sognare di nuotare in acqua sporca: non è di buon auspicio perché annuncerebbe malattie, sofferenza e pericoli.

non è di buon auspicio perché annuncerebbe malattie, sofferenza e pericoli. Mare di notte: indica smarrimento e visione offuscata verso il futuro.

Numeri da giocare

I numeri da giocare al lotto se si sogna il mare, secondo la Smorfia napoletana, sono: 76, 53, 5, 10, 23.