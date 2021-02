Sognare il Papa: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Vi è mai capitato di svegliarvi la mattina e di pensare al sogno che avete fatto? Molto spesso capita di non ricordare o di aver dimenticato qualche dettaglio. Ma, ci sono quei sogni, che rimangono impressi, proprio per la loro singolarità: come sognare il Papa, in questo momento, magari, proprio sognare il Papa Francesco. Ma cosa può significare? Sicuramente, i più fedeli, lo considereranno come sinonimo di speranza, un conforto, ma, al contrario di quello che si può pensare, il Papa può apparire in sogno anche per persone non praticanti o anche non credenti. Dunque, andiamo a vedere in generale come viene interpretato questo sogno.

Sognare il Papa significato

La figura del pontefice è da sempre legata al concetto di fede e autorità, del resto, il Papa, è colui che si interfaccia con Dio. Una guida per tutti coloro che credono, soprattutto se si trovano a vivere un momento di difficoltà. In generale, sognare il Papa cosa significa? Che si tratti di Papa Francesco o sognare il Papa Wojtyla, c’è chi interpreta la loro apparizione come un momento di transizione, soprattutto per chi magari si sta ponendo delle domande in rapporto alla religione. Differentemente da quanto si possa pensare, sognare una figura come il Papa non è solo una prerogativa dei credenti, questo perché il rapporto con la spiritualità è qualcosa che riguarda tutti noi e non solo chi è credente.

Le varie interpretazioni

Sognare il Papa che ti abbraccia: l’abbraccio , in se per sé, è sinonimo di affetto e calore umano , un gesto che viene apprezzato al di la della persona da cui lo si riceve. Ovviamente, ricevere un abbraccio dal Papa è un qualcosa che non avviene tutti i giorni. Solitamente, chi sogna questo gesto nello specifico lo fa perché è alla ricerca di una guida, di qualcosa o qualcuno che possa darci il giusto supporto .

l’abbraccio in se per sé, è sinonimo di , un gesto che viene apprezzato al di la della persona da cui lo si riceve. Ovviamente, ricevere un abbraccio dal Papa è un qualcosa che non avviene tutti i giorni. Solitamente, chi sogna questo gesto nello specifico lo fa perché . Sognare il Papa vestito di bianco : solitamente, quando si sogna il Papa nella sua veste tradizionale, cioè con il suo abito bianco , benedicente e sorridente, è perché siamo alla ricerca di conforto e di speranza . Il numero, secondo la smorfia napoletana, che identifica questo dettaglio del sogno è il numero 32.

: solitamente, quando si sogna il Papa nella sua veste tradizionale, cioè con il suo abito , benedicente e sorridente, è perché siamo alla ricerca di . Il numero, secondo la smorfia napoletana, che identifica questo dettaglio del sogno è il numero 32. Il Papa in casa: in questo caso si ricollega al concetto di famiglia

in questo caso si ricollega al concetto di La benedizione del Papa : è sicuramente quello che più si ricollega ai credenti. Per chi lo sogna, indica l’importanza di ricevere la sua benedizione. In particolare se il gesto è rivolto solo al sognatore. Se, invece, il Papa nel sogno benedice la folla allora il riferimento è al desiderio di essere supportati ed aiutati in un momento di difficoltà. Infine, prendere la Comunione dal Papa è rappresentativa di una persona che è pronta a perdonare il sognatore.

: è sicuramente quello che più si ricollega Per chi lo sogna, indica l’importanza di ricevere la sua benedizione. In particolare se il gesto è rivolto solo al sognatore. Se, invece, il Papa allora il riferimento è al desiderio di essere supportati ed aiutati in un momento di difficoltà. Infine, prendere la Comunione dal Papa è rappresentativa di una persona che è pronta a perdonare il sognatore. Il Papa che sorride: si tratta sicuramente di un sogno molto bello, il concetto di sorriso che incornicia il viso del pontefice è un segnale molto dolce. Sognare il Papa sorridente testimonia un momento di tranquillità e sicurezza. In quest’accezione, il sorriso del Papa diviene il mezzo per sentirsi meglio, più sicuri e rassicurati.

Sognare il Papa numeri

Secondo la smorfia napoletana, i numeri per i sogni che vedono come protagonista il Papa sono i seguenti: