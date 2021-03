Sognare incendio: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare incendio può provocare nel sognatore, sentimenti di paura e angoscia, legati all’avvenimento in sè che nella vita reale è motivo di preoccupazione. Ma, è diverso se parliamo di momento onirico, in quel caso l’interpretazione non deve però essere necessariamente negativa. Il fuoco, infatti, ha un doppio ruolo, da un lato è vero che distrugge ciò che si avvicina, ma dall’altro purifica e riscalda l’area interessata. Non c’è, dunque, una spiegazione univoca, e molti dei suoi significati risiedono nell’ambivalenza simbolica che ricopre.

Sognare incendio significato

Gli incendi indicano pericolo e il rischio di essere “travolti” nel momento in cui non siamo pronti ad affrontare ciò che ci attende. Ma, al tempo stesso, può anche significare una novità in arrivo. Per questo, il corretto significato del vostro sogno sta nei dettagli. È molto importante capire, infatti, le circostanze in cui vi trovavate all’interno del sogno, se ne eravate spaventati, oppure se eravate stati voi stessi ad accenderlo. Vediamoli insieme:

Sognare un incendio: nella maggior parte die casi, indica una sconfitta che non ci aspettavamo, non prevista e che ci ha destabilizzato.

nella maggior parte die casi, indica una sconfitta che non ci aspettavamo, non prevista e che ci ha destabilizzato. Un forte incendio : è indice di un avvertimento. L’inconscio vi sta allertando che dovete stare molto attenti a non farvi trasportare, specialmente se ci sono persone di cui non vi fidate.

: è indice di un avvertimento. L’inconscio vi sta allertando che dovete stare molto attenti a non farvi trasportare, specialmente se ci sono persone di cui non vi fidate. Un piccolo incendio: le vostre preoccupazioni sono gestibili, e questo vi rende leggermente più sereni.

le vostre preoccupazioni sono gestibili, e questo vi rende leggermente più sereni. Sognare di spegnere un incendio : indica la vostra volontà di porre fine a un qualcosa. Può trattarsi di un rapporto sentimentale o lavorativo.

: indica la vostra volontà di porre fine a un qualcosa. Può trattarsi di un rapporto sentimentale o lavorativo. Sognare di accenderlo : terminare qualcosa che vi fa soffrire. Volete cancellare dalla vostra vita e per sempre una persona, probabilmente un vecchio fidanzato, che vi ha fatto soffrire e che ritenete non meriti più nemmeno di essere salutato.

: terminare qualcosa che vi fa soffrire. Volete cancellare dalla vostra vita e per sempre una persona, probabilmente un vecchio fidanzato, che vi ha fatto soffrire e che ritenete non meriti più nemmeno di essere salutato. Incendio in casa : quando questo avviene in casa , tra le nostre mura domestiche, spesso rappresenta la nostra bruciante voglia o necessità di cambiamento , di azzerare il passato e di ricominciare a vivere secondo nuove modalità, con altre regole o nuove persone. La casa che brucia nel sogno può anche appartenere a passioni che rischiano di distruggere ogni certezza, di logorare i capisaldi della nostra quotidianità.

: quando questo avviene , tra le nostre mura domestiche, spesso rappresenta la nostra bruciante voglia o , di azzerare il passato e di ricominciare a vivere secondo nuove modalità, con altre regole o nuove persone. La casa che brucia nel sogno può anche appartenere a passioni che rischiano di ogni certezza, di logorare i capisaldi della nostra quotidianità. Sognare un falò : avete bisogno di pace e serenità. Necessarie, per riflettere su alcune questioni che vi tormentano.

: avete bisogno di pace e serenità. Necessarie, per riflettere su alcune questioni che vi tormentano. Un bosco che prende fuoco : indica una fortissima passione o desiderio che cerchiamo di reprimere molto fortemente.

: indica una fortissima passione o desiderio che cerchiamo di reprimere molto fortemente. Sognare acqua: state vivendo un periodo confuso, nel quale non sapete scegliere tra due opposti. Nella vostra vita coesistono dei conflitti interiori, che vi creano incertezza, ma sui quali comincerete ben presto a lavorare, per risolvere una situazione a tratti faticosa da gestire.

Numeri da giocare

Il simbolo dell’incendio: Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia è il numero 87.