Sognare insetti: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Tra i sogni più angoscianti e fastidiosi che si possono fare, sicuramente possiamo citare il sognare insetti. Si tratta di un sogno che, nonostante possa apparire come singolare e poco frequente, in realtà è molto diffuso. Il significato attribuito a questa visione onirica è quello di tormento, disagio e fastidio. Sicuramente, il significato può variare, però diciamo che la sensazione di vedere e toccare questi piccoli animaletti non è piacevole per nessuno. Sognare insetti vuol dire quindi che si ha a che fare con un qualcuno o un qualcosa di negativo che genera in noi un senso di allarme, la paura di esserne in qualche modo invasi e danneggiati. Si tratta di una paura e di un’ansia fuori controllo, qualcosa che il nostro inconscio non riesce a governare. Andiamo, dunque, a vedere cosa sta a significare questo tipo di sogno.

Il significato dell’insetto nei sogni

Sognare di essere attaccati dagli insetti, può essere segno di nervosismo e di agitazione.

Sognare uno sciame di insetti, il significato non può che essere uno solo, ovvero una minaccia incombente.

Sognare insetti addosso, significa che c'è un pensiero ossessivo e fastidioso che vi riguarda.

Sognare di mangiare un insetto, significa che si è costretti a mandare giù cattiveria, disgusto, sentimenti negativi,

Sognare insetti, interpretazione

Sognare insetti può avere un significato diverso a seconda del tipo di insetto presente nel sogno.

Sognare insetti e scarafaggi: se l’insetto in questione è uno scarafaggio , significa che stiamo vivendo una situazione che ci destabilizza e che ci fa avvertire un senso di invasione e minaccia proveniente dall’esterno. Del resto, l’insetto in se scatena reazioni di disgusto e spavento.

sognare mosche : indica che stiamo vivendo una situazione di difficoltà che provoca fastidio nella nostra vita. Del resto, le mosche sono il simbolo della preoccupazione. Se la mosca sognata si trova sul cibo è indice di preoccupazione per la propria salute o per quella dei propri cari.

sognare cavallette: insetto sinonimo di libertà, può rappresentare se compare in sogno un bisogno o tentativo di evadere dalla routine quotidiana.

insetto sinonimo di libertà, può rappresentare se compare in sogno un bisogno o tentativo di evadere dalla routine quotidiana. sognare cimici: sono insetti fastidiosi per tutti nella vita reale, immaginate di trovarle anche nei vostri sogni. Sono simbolo di calamità, infelicità, malattie e fastidi da parte di persone che hanno contatti frequenti con la casa del sognatore. Se sognate di uccidere delle cimici con acqua bollente e queste non muoiono, aspettatevi delle complicazioni a dei problemi che già avete. Se sognate di schiacciare delle cimici, incorrerete degli incidenti non troppo seri. Se in sogno vedete una grande quantità di cimici, nella vostra cerchia di conoscenti ci saranno delle malattie.

sognare millepiedi: se nel sogno vedi un millepiedi che si muove facilmente e senza problemi, questo potrebbe rappresentare la tua volontà di riuscire e di realizzare un progetto.

Numeri da giocare

Sognare un insetto corrisponde al numero 3; sognare scarafaggi, invece, al numero 16. Sognare insetti nel letto corrisponde al numero 22, mangiare insetti al numero 86. Sognare cimici corrisponde al numero 50, se la cimice è morta, il numero è il 19 e se è stata schiacciata (volutamente o casualmente) il numero è 90.