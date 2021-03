Sognare leone: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare un leone puà avere un significato molto intenso. Il leone, sapete, è il re della foresta, un animale forte e rispettato. Per questo motivo, questo sogno potrebbe indicare che siete una persona forte e determinata, che mette coraggio in ogni cosa che fà. Dall’altro canto, il leone “ruggisce”, dunque, l’interpretazione legata a questa esperienza onirica, potrebbe riferirsi a una situazione delicata che state vivendo e che state affrontando con tutte le vostre forze. Andiamo ora a vedere cosa significa sognare leone.

Sognare leone significato

Se vi è capitato di sognare un leone, vuol dire che il vostro carattere è formato. Siete delle persone consapevoli e mature che vivono la vita a 360°. Non vi fate mettere i piedi in testa e siete sicuri di ciò che fate. Per il libro dei sogni, infatti, il leone è anche il simbolo della regalità e della fierezza, oltre che del potere incontrastato sugli altri. È possibile sognare un leone maschio o un leone femmina. Nel primo caso, il significato si collega alla necessità di imporsi con tutte le proprie forze per ottenere dei buoni risultati, mentre nel secondo caso il significato risiede nel forte senso di maternità possedute dal sognatore, come probabilmente il desiderio di avere pretso un figlio o la protezione mostrata verso i figli già avuti. Ma, non dimentichiamo che quetso animale ha anche un lato selvaggio e “pericoloso”.

Sognare leone interpretazione

Sognare leoni in casa : ha una duplice interpretazione. Se la sensazione risocntrata durante il sogno è di tranquillità significa che è lì con voi per proteggervi nei momenti di difficoltà. Se invece vi sentite a disagio ed impauriti, vuol dire che avete un problema di difficile soluzione.

: ha una duplice interpretazione. Se la sensazione risocntrata durante il sogno è di tranquillità significa che è lì con voi per proteggervi nei momenti di difficoltà. Se invece vi sentite a disagio ed impauriti, vuol dire che avete un problema di difficile soluzione. Leone docile significato : ha sicuramente un significato positivo; può rappresentare la tua forza di carattere domata dalla razionalità e dalla saggezza.

: ha sicuramente un significato positivo; può rappresentare la tua forza di carattere domata dalla razionalità e dalla saggezza. Leoni che attaccano : indica delle situazioni che ti creano dei problemi e che magari avete represso. Il consiglio è quello di non reprimerle, ma cercare di veicolarle in maniera positiva. Il leone inferocito può anche rappresentare una persona prevaricante e aggressiva che è presente nella vostra vita con atteggiamenti di rimprovero e critica continui.

: indica delle situazioni che ti creano dei problemi e che magari avete represso. Il consiglio è quello di non reprimerle, ma cercare di veicolarle in maniera positiva. Il leone inferocito può anche rappresentare una persona prevaricante e aggressiva che è presente nella vostra vita con atteggiamenti di rimprovero e critica continui. Sognare un leone che ruggisce: avete qualcosa dentro che dovete dire.

avete qualcosa dentro che dovete dire. Leone in gabbia: vi sentite bloccati dietro a delle sbarre che non potete forzare in alcun modo. Desiderate la libertà ma non riuscite a ottenerla.

vi sentite bloccati dietro a delle sbarre che non potete forzare in alcun modo. Desiderate la libertà ma non riuscite a ottenerla. Sognare leone morto : può rappresentare la compromissione dei vostri istinti; ciò non sarebbe positivo. Ma se siete voi a uccidere il leone, può anche indicare la vittoria su un vostro ‘nemico’.

: può rappresentare la compromissione dei vostri istinti; ciò non sarebbe positivo. Ma se siete voi a uccidere il leone, può anche indicare la vittoria su un vostro ‘nemico’. Sognare leone che parla: ogni volta che nei sogni appaiono animali parlanti, bisogna porre molta attenzione alle loro parole, perché derivano dal vostro incoscio che vuole comunicare con voi.

Numeri

Per tentare la fortuna, i numeri legati a questo sogno sono:

numero 90 per il leone

numero 42 per la leonessa

Numero 63 per il leone in gabbia.