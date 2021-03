Sognare lucertole: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Nei sogni non succede raramente di trovarsi di fronte a diversi tipi di animali. I rettili sono tra gli animali sognati più spesso: sognare una lucertola o un geco sembra essere piuttosto comune. Ovviamente, il significato del sognare lucertole grandi o piccole che siano, dipende molto dal rapporto che abbiamo con questo tipo di animali. Se li temiamo, è più probabile che rappresentino per noi una minaccia. Se invece ci sono indifferenti o addirittura ci attraggono, i significati possono essere molteplici. Vediamo insieme quali sono le interpretazioni alle situazioni più comuni nei sogni per quanto riguarda questi rettili.

Sognare lucertole significato

Come per tutti i sogni, il contesto e lo stato d’animo sono molto importanti per cercare di estrapolarne un significato quanto più possibile preciso. In generale, sognare lucertole, al pari di altri rettili, può rappresentare una situazione di cui non dovremmo fidarci se nel sogno siamo inquieti. Se invece siamo più sereni, la lucertola può simboleggiare la rinascita. Per la tipica proprietà di questo animale di disfarsi della coda per sfuggire ai predatori, nel sogno la lucertola potremmo essere noi stessi, che ci divincoliamo da una situazione scomoda correndo verso la salvezza. Infine, la lucertola può anche rappresentare una sessualità o dei desideri legati alla sfera sessuale repressi.

Altri significati del sognare lucertole

In base ai vari contesti che si possono creare nei sogni, il significato può assumere sfumature diverse:

Secondo alcune culture, sognare lucertole in casa rappresenta un buon segno in quanto questi animali spesso sono considerati dei veri e propri portafortuna!

rappresenta un buon segno in quanto questi animali spesso sono considerati dei veri e propri portafortuna! Al contrario, sognare lucertole morte non è un buon auspicio o comunque non ha un significato positivo, in quanto può rispecchiare una mancanza di energia e vitalità.

non è un buon auspicio o comunque non ha un significato positivo, in quanto può rispecchiare una mancanza di energia e vitalità. Come accennato prima, questi rettili sono associati anche alla sfera sessuale. Sognare lucertole nel letto è quindi una rappresentazione di un desiderio o di un pensiero di natura sessuale che sta cercando il modo di realizzarsi.

è quindi una rappresentazione di un desiderio o di un pensiero di natura sessuale che sta cercando il modo di realizzarsi. Sognare lucertole addosso o in faccia può essere un modo per il nostro inconscio di dirci che dobbiamo darci una svegliata! Muoversi, attivarsi: le lucertole restano immobili sui sassi a godere del sole, e se quel sasso siamo noi, c’è qualche problema!

o in faccia può essere un modo per il nostro inconscio di dirci che dobbiamo darci una svegliata! Muoversi, attivarsi: le lucertole restano immobili sui sassi a godere del sole, e se quel sasso siamo noi, c’è qualche problema! Questi animali sono piuttosto minuti, quindi sognare una lucertola grande o, addirittura, sognare una lucertola che morde , sono entrambe rappresentazioni di problemi che coinvolgono persone molto vicine a noi e che non riusciamo a mettere nella giusta luce.

o, addirittura, , sono entrambe rappresentazioni di problemi che coinvolgono persone molto vicine a noi e che non riusciamo a mettere nella giusta luce. Se nel sogno sono presenti lucertole a due code può invece indicare la nostra incapacità di prendere una scelta definitiva. Come detto, le code di questi rettili cadono in caso di necessità per scappare dai predatori. Avere due code rappresenta un voler trovare a tutti i costi una via fuga alternativa perché non siamo abbastanza sicuri di quello che stiamo facendo.

può invece indicare la nostra incapacità di prendere una scelta definitiva. Come detto, le code di questi rettili cadono in caso di necessità per scappare dai predatori. Avere due code rappresenta un voler trovare a tutti i costi una via fuga alternativa perché non siamo abbastanza sicuri di quello che stiamo facendo. Infine, sognare gechi ha un significato diverso in base alla cultura: in Europa è di buon auspicio, soprattutto se si sogna che ci cade in testa (essendo il geco un abilissimo arrampicatore, questa è un’eventualità estremamente rara). Nelle culture medio-orientali, invece, può rappresentare una persona con cattive intenzioni nei nostri confronti.

Sognare lucertole: numeri della Smorfia Napoletana

Per quanto riguarda i numeri associati alla Smorfia relativi alle lucertole, eccone i principali: