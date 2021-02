Sognare pesci: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di sognare un animale. Tra questi, se in sogno vi è apparso un pesce, significa che è in arrivo un cambiamento profondo. Sognare pesci, secondo il libro dei sogni, viene interpretato come un bisogno di rinnovamente e fecondità. Diverso è il significato, a seconda di chi fa questo tipo di sogno. Per le donne, questa rappresentazione onirica, indica il desiderio di crearsi una famiglia, per gli uomini, invece, una profondità interiore. Ma, andiamo ora a vedere nel dettaglio le diverse interpretazioni legate a questo sogno.

Sognare pesce vari significati

Sognare i pesci ha generalmente un significato positivo. Non a caso, il pesce era già venerato come sacro, circa duemila anni prima di Cristo. Vediamo, le varie interpretazioni legate a questo abbinamento.

fortuna , indica buona sorte

, indica buona sorte longevità , indicando come il flusso dell’acqua possa andare di pari passo con il flusso della vita

, indicando come il flusso dell’acqua possa andare di pari passo con il flusso della vita conoscenza, viste le caratteristiche dell’alimento. Il pesce è considerato un forte alleato della memoria

Sognare pesci, interpretazioni

Nonostante la connotazione generale collegata a questo sogno, in base ai dettagli è possibile definire diverse interpretazioni.

sognare pesci morti , non è un buon segno. Solitamente, indica una mancanza di fiducia in se stessi e un pessimo rapporto lavorativo o di coppia.

, non è un buon segno. Solitamente, indica una mancanza di fiducia in se stessi e un pessimo rapporto lavorativo o di coppia. sognare pesce in acquario , può significare un senso di oppressione. Avere la sensazione di sentirsi sempre osservati e giudicati per ciò che si fa.

, può significare un senso di oppressione. Avere la sensazione di sentirsi sempre osservati e giudicati per ciò che si fa. sognare un pesce che scappa , forse il nostro inconscio ci informa di aver perso un’occasione importante, o meglio di “essersela lasciata scivolare via”.

, forse il nostro inconscio ci informa di aver perso un’occasione importante, o meglio di “essersela lasciata scivolare via”. pesci neri , solitamente non è un buon presagio, al contrario, invece sognare di pescare è considerato un segnale positivo.

, solitamente non è un buon presagio, al contrario, invece è considerato un segnale positivo. sognare pesci rossi , è un sogno rassicurante. Del resto, i pesciolini rossi sono quelli che si regalano ai bambini. A seconda, poi della dimensione del pesce, la felicità salirà proporzionalmente. Sognare, invece, di mangiarli è indice di ingenuità.

, è un sogno rassicurante. Del resto, i pesciolini rossi sono quelli che si regalano ai bambini. A seconda, poi della dimensione del pesce, la felicità salirà proporzionalmente. Sognare, invece, di mangiarli è indice di ingenuità. sognare di mangiare pesce , sta a significare un’intuizione favorevole su una determinata situazione.

, sta a significare un’intuizione favorevole su una determinata situazione. sognare pesce fresco, in linea di massima è un segnale positivo, ma se il pesce nel sogno boccheggia o è in fin di vita vuol dire che il nostro inconscio ci sta informando di qualcosa che non va.

Numeri da giocare

Sognare un pesce in generale è indicato con il numero 15, per chi sogna di pescare dei pesci il numero da giocare è il 2. In base alle razze poi ci sono diversi numeri di riferimento, ad esempio: un pesce di acqua dolce il numero 34, un pesce di mare il numero 60, un pesce nell’acquario il numero 35.