Sognare pipistrelli: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Il pipistrello nei sogni può essere visto come il simbolo di una “visione interiore“, di intuizione, preveggenza, sintonia con quanto avviene intorno, oppure di progetti e desideri che il sognatore ha in mente e vuole realizzare. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa significa sognare pipistrelli.

Sogno pipistrello significato

Secondo gli psicologi, questo sogno rappresenta i pensieri nella mente del sognatore. Una serie di pensieri non necessariamente negativi ma che sicuramente, in base anche al loro habitat e al loro movimento, trasmettono ansia e preoccupazione. Il pipistrello è ricollegato alla notte e all’oscurità, per questo molte superstizioni e dicerie che si aggirano intorno a questo animale lo ricollegano a un’entità negativa che ha portato a influenzare anche l’interpretazione dei sogni. Si dice, infatti, che sognare pipistrelli porti sfortuna, danno, morte di un familiare, e altre disgrazie. Ma non è assolutamente detto che sia realmente così.

Sognare pipistrelli interpretazioni

Pipistrelli in casa : c’è clima di tensione all’interno del nucleo famigliare. Avete dei problemi irrisolti che cominciano a pesare sui vostri pensieri. Più alto è il numero di animali notturni nei vostri sogni e più difficile sarà trovare una soluzione per le vostre difficoltà.

: c’è clima di tensione all’interno del nucleo famigliare. Avete dei problemi irrisolti che cominciano a pesare sui vostri pensieri. Più alto è il numero di animali notturni nei vostri sogni e più difficile sarà trovare una soluzione per le vostre difficoltà. Sognare pipistrelli neri : il colore indica la fine di un qualcosa, che può essere un rapporto sentimentale, di amicizia o lavorativo.

: il colore indica la fine di un qualcosa, che può essere un rapporto sentimentale, di amicizia o lavorativo. Pipistrelli bianchi : al contrario del sogno precedente, indica che siete molto vicini al vostro obiettivo. Manca poco per raggiungerlo e non dovete mollare.

: al contrario del sogno precedente, indica che siete molto vicini al vostro obiettivo. Manca poco per raggiungerlo e non dovete mollare. Sognare pipistrello morto : indica che state perdendo fiducia in voi stessi e dovete credere di più in ciò che fate, senza lasciarvi influenzare da ciò che dicono e pensano gli altri. Se il pipistrello lo avete ucciso voi , vuol dire che il vostro inconscio sta cercando di abbattere ciò che ritiene di intralcio per raggiungere un obiettivo a cui tenete molto.

: indica che state perdendo fiducia in voi stessi e dovete credere di più in ciò che fate, senza lasciarvi influenzare da ciò che dicono e pensano gli altri. Se il , vuol dire che il vostro inconscio sta cercando di abbattere ciò che ritiene di intralcio per raggiungere un obiettivo a cui tenete molto. Pipistrello a testa in giù : la necessità di vedere le cose da una diversa prospettiva, il bisogno di pazienza e di attesa, la sospensione di azione e di giudizi.

: la necessità di vedere le cose da una diversa prospettiva, il bisogno di pazienza e di attesa, la sospensione di azione e di giudizi. Sognare un pipistrello che si aggrappa ai capelli : indica che il sognatore ha la mente avvolta da una serie di pensieri che non riesce a gestire. Questa immagine riflette la credenza popolare secondo cui il pipistrello aggrappato ai capelli di una persona non mollerà più la presa e sarà quindi necessario tagliare i capelli per liberarsi.

: indica che il sognatore ha la mente avvolta da una serie di pensieri che non riesce a gestire. Questa immagine riflette la credenza popolare secondo cui il pipistrello aggrappato ai capelli di una persona non mollerà più la presa e sarà quindi necessario tagliare i capelli per liberarsi. Pipistrello appena nato : potrebbe rappresentare l’apertura verso una nuova fase della vita, e anche la necessità di curare qualcosa che avete trascurato.

: potrebbe rappresentare l’apertura verso una nuova fase della vita, e anche la necessità di curare qualcosa che avete trascurato. Sognare pipistrello nel letto, in camera da letto: potrebbe avere qualcosa a che fare con la vostra sessualità o con il vostro partner. Ascoltate di più voi stessi.

Numeri

Se avete fatto questo sogno e volete tentare la fortuna con i numeri da giocare, vi suggeriamo:

Pipistrello, 76

Tanti pipistrelli, 3

Pipistrello Bianco, 7

In casa, 9

Uccidere pipistrello, 12

Che vola sopra la propria testa 15