Sognare scarpe: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Le scarpe sono un elemento imprenscindibile di ogni guardaroba, sia maschile che – sopratutto – femminile. Ma quando ci troviamo a sognare scarpe, cosa vorrà mai significare? Quale messaggio ci sta mandando il nostro inconscio? L’interpretazione è molto diversa a seconda del tipo di scarpe. Vediamo come.

Cosa significa sognare le scarpe?

La scelta delle scarpe che indossiamo dice moltissimo sulla nostra personalità. Non è un caso quindi se giocano un ruolo fondamentale anche nei nostri sogni.

sognare scarpe rotte o rovinate significa non avere i mezzi per affrontare problemi, sventure e avversità; idem per quanto riguarda le scarpe scomode o strette, che rappresentano la difficoltà nell’andare avanti;

o rovinate significa non avere i mezzi per affrontare problemi, sventure e avversità; idem per quanto riguarda le o strette, che rappresentano la difficoltà nell’andare avanti; succede di sognare scarpe vecchie o usate, accade quando non ci riconosciamo più, quando è ora di prepararci al cambiamento perché siamo insoddisfatti;

o usate, accade quando non ci riconosciamo più, quando è ora di prepararci al cambiamento perché siamo insoddisfatti; Scarpe larghe possono indicare due situazioni differenti in base all’andamento del sogno: o una vita serena e agiata, o una mancanza di sicurezza in sé stessi;

possono indicare due situazioni differenti in base all’andamento del sogno: o una vita serena e agiata, o una mancanza di sicurezza in sé stessi; Sognare scarpe nuove , invece, indicano la spinta per iniziare una nuova vita o un nuovo inizio;

, invece, indicano la spinta per iniziare una nuova vita o un nuovo inizio; sognare le scarpe indossate al contrario è un messaggio per dirvi di cambiare qualcosa nella vostra vita, mentre se capita di sognare scarpe aperte indica il coraggio di mostrarsi per quello che si è;

è un messaggio per dirvi di cambiare qualcosa nella vostra vita, mentre se capita di indica il coraggio di mostrarsi per quello che si è; Le scarpe bagnate rimandano a una sensazione di fastidio persistente;

rimandano a una sensazione di fastidio persistente; Quando invece capita di sognare delle scarpe belle, magari con il tacco o eleganti, il significato è collegato alla sfera della sessualità, oltre a richiamare positività ed energia. In particolare sognare scarpe con il tacco alto può rimandare anche a uno spostamento improvviso o alla voglia di prevaricare sugli altri;

Sognare scarpe colorate: i significati per colore

Non conta solo l’aspetto delle scarpe, ma anche il loro colore influisce sull’interpretazione globale del sogno. Per esempio:

Se ci si trova a vivere un periodo particolarmente passionale e intenso non è infrequente sognare scarpe rosse ;

Quando capita di sognare scarpe nere , questo può significare sia un cambiamento che ha stravolto la nostra vita, sia una situazione che presto darà i suoi frutti;

, questo può significare sia un cambiamento che ha stravolto la nostra vita, sia una situazione che presto darà i suoi frutti; Sognare scarpe bianche può predire l’arrivo di novità eccitanti, e nello specifico sognare le scarpe da sposa può suggerire che siete pronti per fare il grande passo;

può predire l’arrivo di novità eccitanti, e nello specifico può suggerire che siete pronti per fare il grande passo; Se invece succede si sognare delle scarpe di colore diverso, la diversità rappresenta il vostro conflitto interno su una questione che vi sta a cuore;

Le scarpe nei sogni: il significato in base alle azioni

Anche i gesti che compiamo durante il sogno e che coinvolgono le scarpe possono rivelarci qualcosa su di noi, o su quello che stiamo affrontando in un determinato momento della nostra vita.

Per esempio, sognare di comprare scarpe significa che finalmente ci vengono riconosciuti i nostri meriti o che ci stiamo preparando ad affrontare un nuovo cammino;

significa che finalmente ci vengono riconosciuti i nostri meriti o che ci stiamo preparando ad affrontare un nuovo cammino; Sognare di mettere le scarpe è un chiaro riferimento alla sensazione di essere pronti per un viaggio, sia fisico che emotivo. Al contrario, sognare di togliersi le scarpe , per esempio per cederle a un’altra persona, è indice di generosità e di buona volontà nel voler aiutare il prossimo;

è un chiaro riferimento alla sensazione di essere pronti per un viaggio, sia fisico che emotivo. Al contrario, , per esempio per cederle a un’altra persona, è indice di generosità e di buona volontà nel voler aiutare il prossimo; Il desiderio di libertà viene tradotto con il sognare di camminare senza scarpe , ma se nel sogno si prova vergogna nel farlo, allora può rivelare vulnerabilità e debolezza;

, ma se nel sogno si prova vergogna nel farlo, allora può rivelare vulnerabilità e debolezza; Sognare di rubare delle scarpe , se siamo noi a rubarle indica il desiderio di cambiare vita, mentre se veniamo derubati delle scarpe rappresenta la privazione di qualcosa che ci è necessario per sentirci completi;

, se siamo noi a rubarle indica il desiderio di cambiare vita, mentre se veniamo derubati delle scarpe rappresenta la privazione di qualcosa che ci è necessario per sentirci completi; Due azioni simili hanno significati profondamente diversi: sognare di pulire le scarpe rappresenta dei comportamenti aggressivi che abbiamo tenuto verso chi abbiamo vicino, mentre sognare di lucidare le scarpe è un segno di buon auspicio verso un imminente viaggio, anche metaforico;

Sognare scarpe smorfia napoletana e numeri

In generale, per quanto riguarda le scarpe il numero associato nella smorfia napoletana è il 5, ma per ogni tipo di scarpe e di azioni a esse collegate i numeri variano. Per esempio: