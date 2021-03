Sognare serpenti: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare serpenti è considerato uno dei sogni peggiori che si possa fare. Al di là dell’animale in se, che può piacere o meno, il significato che si cela dietro questo sogno è molto preciso. Basti pensare agli aggettivi che si connotano come sinonimi nella tanto ricorrente frase “come un serpente” o “come una vipera”, spesso indicata per sottolineare un atteggiamento falso e subdolo. Con il morso velenoso che lo caratterizza, rappresentato dalla temibile arma della diffamazione. Come al solito, però, per poter analizzare correttamente un sogno, è importante valutare anche i relativi dettagli a riguardo.

Cosa significa sognare serpenti

Il modo sinuoso di spostarsi da una parte all’altra, cioè strisciando, rende ancor più difficile associare questo sogno a qualcosa di positivo. Anche la storia, ci ricorda, che fu proprio il serpente a tentare Eva e a condannare l’umanità al peccato originale. Sognare un serpente, o sognare i rettili in generale, assume significati diversi secondo del contesto del sogno.

Sognare serpente in mezzo all’erba: può indicare sfiducia e invidia. Questo sogno può essere indicativo della presenza nella vostra vita di qualcuno che vi invidia e dal quale dovete guardarvi.

Sogno vipera : secondo credenze popolari, sinonimo di invidia e tradimento. Nella maggior parte dei casi si sogna di essere vittime del morso di una vipera e questo indica la paura di ritrovarsi vittime di tradimenti e invidie.

Sognare un serpente non aggressivo che cambia pelle: indice di serenità e voglia di cambiamento.

Sognare un serpente che scappa e striscia via: indica la sicurezza e la forza di superare la paura dell'invidia e delle malelingue.

Sognare di essere morsi da un serpente rispecchia nella realtà il fatto di essere stati attaccati ricevendo pesanti critiche immotivate.

Morto: indica la fine delle difficoltà oppure il termine di una malattia, un sogno premonitore, che fa sorridere e gioire. Questo è un sogno molto positivo.

Uccidere serpenti: come il sogno precedente, anche questa visione onirica ha un significato positivo. Simboleggia che si sta superando un periodo difficile.

Sognare i serpenti e vederne tanti assieme non può voler dire altro che di vivere in un momento particolare della vita; un momento di grande confusione psicologica e affettiva, caratterizzato da profondi timori, indecisioni, paure e repressione degli impulsi.

Con due o più teste: indica che il sognatore sa che non si at comportando correttamente con qualcuno. Forse sta facendo il doppio gioco per raggiungere i suoi obiettivi, infischiandosene degli altri. Una circostanza che lo fa comunque soffrire ed avere dei ripensamenti.

Sognare serpenti nel letto: segnala un nostro dubbio nei confronti del partner, forse la paura di un tradimento.

Numeri

I numeri da giocare per il serpente secondo la cabala sono 51, 89, 28 oppure solo il 36; in alternativa sognare un serpente che striscia 69, sognare di trovarne uno nel letto 74, di sentirne il sibilo 1, di venirne morsi 8, di calpestare un serpente 10.