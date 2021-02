Sognare tartarughe: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Spesso gli animali sono protagonisti dei nostri sogni e ognuno di essi ha un ruolo ben definito. Essi incarnano, per natura e caratteristiche, qualità che ritroviamo in noi stessi o negli altri e che nel nostro inconscio vengono rielaborate. Vediamo cosa significa sognare una tartaruga in base agli scenari più frequenti.

Sognare tartarughe cosa significa?

Come detto, in base alle loro caratteristiche, ogni animale rappresenta una determinata situazione o sentimento. Per quanto riguarda le tartarughe, esse sono l’emblema della lentezza, della saggezza e della longevità. Di conseguenza, in base alle azioni o alle qualità che assumono all’interno del sogno, in linea generale possiamo dire che riflettono la percezione della nostra vita in senso ampio in relazione al rapporto con gli altri e con noi stessi.

la tartaruga di terra simboleggia la concretezza, alla solidità e alla affidabilità. Se capita di sognare tartarughe di terra forse è il momento giusto per riflettere, pensare, meditare e ritrovare il proprio equilibrio.

sognare tartarughe d acqua e quindi anche sognare tartarughe marine è molto positivo. L'acqua è alla base della nostra vita e quando il suo significato simbolico incontra quello della tartaruga che nuota possiamo aspettarci felicità e serenità in arrivo, o un periodo calmo e sicuro.

Cosa significa sognare tartarughe in varie azioni

Inoltre, anche l’azione all’interno del sogno ha una sua rilevanza:

Quando capita di sognare tartarughe che mordono o aggressive solitamente significa che dobbiamo prestare attenzione perché qualcosa nella nostra vita sta per avere ripercussioni negative. Spesso si tratta di una relazione con una donna (partner, amica o familiare) che avrà esiti inaspettatamente nefasti, come un tradimento.

sognare tartarughe morte è di cattivo auspicio. Poiché le tartarughe sono molto longeve, sognarle prive di vita può rappresentare la fine brusca di un lungo percorso o di una relazione. Se il carapace nel sogno è danneggiato, potrebbe riflettere le nostre difese che vengono meno e il senso di vulnerabilità.

Se mentre dormiamo ci ritroviamo a sognare una tartaruga che nuota in una piscina, significa che è il momento di ridimensionare le nostre aspettative e ambizioni. Se invece nuota tranquilla nel mare,

sognare tartarughe piccole , così come sognare tante tartarughe , è un buon auspicio poiché significa che siamo vicini al traguardo, dobbiamo solo tenere duro un altro po' e poi saremo salvi e liberi, come le tartarughe piccoline che si dirigono verso il mare;

può apparire strano sognare tartarughe che corrono proprio perché la velocità non è propria di questo animale. Ciononostante il significato è positivo: stiamo percorrendo la strada giusta e velocemente realizzeremo i nostri sogni.

Sognare tartarughe smorfia

