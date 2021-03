Sognare topi: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Fra i simboli onirici, una delle figure più complesse da analizzare, in questo caso, è senza dubbio il topo. Di conseguenza, sognare un topo ha solitamente un‘interpretazione negativa, in quanto si associa la presenza di questi roditori in casa a sporcizia e disastri. Sono proprio i topi a nutrirsi dei pensieri del nostro inconscio, pensieri che ci fanno stare male e che non riusciamo ad allontanare. Questo perchè quando si pensa al topo, la maggior parte delle volte si innesca in noi un sentimento di ribrezzo e orrore. Ricordiamo però che questo animaletto ci ha fatto anche molta compagnia nell’infanzia, essendo il protagonista di un famoso cartone animato, quindi potremmo anche ritrovare una connotazione positiva se ci compare nel sogno. Andiamo ora a vedere più attentamente cosa significa sognare topi e i numeri della fortuna collegati a questo sogno.

Sognare topi significato

Questo sogno assume molto spesso il significato di una nostra profonda paura: quella di non riuscire a controllare gli eventi. Una paura ricollegata a una caretteristica principale che ritroviamo nei topi, legata al fatto che questo piccolo animale si infila dappertutto anche lì dove non si vorrebbe che arrivasse. Genera, dunque, in noi imprevedibilità e spavento. In base ai dettagli relativi al sogno, andiamo ora a vedere le varie interpretazioni:

Sognare topolini in casa: un aumento del numero dei topi presenti in sogno è sinonimo di un malessere interiore che va approfondito.

Sognare topi morti: nonostante l'idea possa provocare disgusto, l'interpretazione è positiva. Questo sogno rappresenta la risoluzione di un problema o la voglia di risolverlo urgentemente, anche la fine di un percorso, di un progetto o il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sognare topi che corrono: possono infatti rappresentare la nostra tendenza a fuggire difronte ai problemi per timore di affrontarli.

Sognare casa invasa dai topi: il significato non è positivo. la violazione della privacy intima della casa suggerisce un malessere costante e martellante. Con molta probabilità c'è qualcosa che fa vacillare il vostro equilibrio familiare o sentimentale.

Topo bianco: il colore sicuramente denota un sentimento di dolcezza. Sognare un topo bianco può scatenare nel sognatore un senso di tranquillità. E' una visione rasserenante, ad ogni modo può indicare anche un'esigenza di pulizia, di semplicità o magari di protezione.

Topo nero o grigio: al contrario del sogno precedentemente descritto, la sensazione è negativa e di ripugnanza. Questo sogno si interpreta come la necessità di un cambiamento o di un qualcosa che non si riesce a comprendere chiaramente. Quindi, in ogni caso nessun presagio preoccupante.

Sognare un topo che morde o rode: chiaramente si è tormentati da qualcosa o da qualcuno.

chiaramente si è tormentati da qualcosa o da qualcuno. Sognare di catturare un topo: pare sia di buon auspicio e può significare che si sarà in grado di risolvere un problema.

Numeri fortunati

Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia napoletana è il numero 11. Nel dettaglio, invece, se sono topolini nel letto è 34; sognare topi in campagna è 63; se sono tanti è 88; sognare topi in casa è il numero 4; se sono bianchi il numero 78; catturare un topo è 30, se sono topi morti l’83.